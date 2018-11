Tűzzsonglőrök, korcsolyázók, csillogó fények - élje át velünk újra videón a szegedi karácsonyi vásár megnyitóját!

Tegnap portálunk is megírta: felgyulladtak Szegeden az ünnepi fények , ragyog a csodaszarvas, suhannak a fényvillamosok, megnyitott a karácsonyi vásár. Mindezt fotókban is megmutattuk,. Most a Dóm téri megnyitót mutatjuk meg Albel Róbert hangulatos videóján. Főszerepben a tűz és a jég.