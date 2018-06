Tyúkot is kergettek már a szegedi parkőrök: közterület-felügyelőkkel erősítettek, de a rendőrséghez is van forróvonaluk

Akcióban a szegedi parkőrök. A hajléktalanok már jól ismerik őket, össze is szedik a szemetet maguk után. Fotó: Török János

– A lakossági bejelentések nagy része szemetelés miatt érkezik, de a múltkor a Cserepes sorról telefonált be egy járókelő, mert a kisgyereke megijedt az utcán kapirgáló kakastól és két tyúktól. Nem tudtunk mást csinálni, fogtuk magunkat, kimentünk és behajtottuk a szárnyasokat az udvarba – mesélte az egyik szegedi parkőr, Ujvári Tamás, aki hétfőn járőrtársával, Farkas Zoltánnal teljesített szolgálatot Szeged belvárosában. A tavalyi év után idén szezonálisan június 15-e óta hétköznap reggel 7 és 20 óra között vigyázza a rendet a belvárosban egy-egy parkőr és két közterület-felügyelő egészen szeptemberig. Makrai László , a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a tavalyi tapasztalatok alapján muszáj volt közterület-felügyelőkkel erősíteni a parkőrpáros munkáját, mivel ők már szinte rendőri jogkörrel rendelkeznek, azaz igazoltathatnak és büntethetnek is, illetve közfeladatot ellátó személynek minősülnek. – Tavaly a két parkőr nem sokat tehetett, de most a közterület-felügyelők mellett forródrótunk van a rendőrségre, ahol azonnal értesíteni tudják a legközelebbi járőröket. A parkőröket 13 év után tavaly vetették be újra. Akkor azt írtuk , évi több tízmillió forintos kárt okoznak a vandálok a szegedi parkokban, játszótereken. Ellenük és a szabályszegő hajléktalanok, kutyások miatt indították újra a szolgálatot.A parkőrök meghatározott útvonalon haladnak, a Szent István téren kezdenek, majd a Széchenyi tér, Kárász utca, Klauzál, Dugonics, Árpád és a Honvéd tér a cél, de a lakossági bejelentések elsőbbséget élveznek. A hajléktalanok jól ismerik a párost. A két parkőr azt mondta, a legtöbbjükkel nincs gond, ha szólnak nekik, összeszedik a szemetet maguk után, de elküldeni nem küldhetik őket. – A lényeg, hogy jól láthatóan a terepen legyünk. Mi a tisztaságra és a rendre figyelünk. A közterületesek az utcai alkoholfogyasztásért is büntethetnek, de eddig erre még nem került sor. Igaz, ami késik, az nem múlik – tette hozzá Zoltán.Nem mindenkivel ilyen egyszerű a dolguk. Azzal a városszerte jól ismert hajléktalannal, aki a közelmúltban fényes nappal az egyik Kölcsey utcai virágládába ürített, nekik is meggyűlt a bajuk . – Nemrég találkoztunk vele. Ordibált, elküldött minket az anyánkba, de türelmesen megvártuk, hogy távozzon – mesélték a parkőrök.A parkőrök a kutyásokra is odafigyelnek, a póráz használata mellett azt is árgus szemekkel figyelik, felszedi-e a gazdi a kedvence ürülékét. Ha nem, felhívják a figyelmét a feledékenységére. Ujvári Tamás és parkőrtársa, Farkas Zoltán szerint mindent meg lehet oldani szép szóval.