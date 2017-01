Uborkával világítottak, villámot csiholtak

A beharangozott húzónév, Szabó Gábor fizikus, rektor megbetegedett. Helyette Ignácz Ferenc mutatta be kedvenc kísérleteit a zsúfolásig megtelt előadóban, ahol a parányi fényeket, szikrákat kivetítőkön is élvezhette a közönség. A fizikus előbb kézi hajtánnyal elektromos töltést választott szét, és ezzel kis villámokat csiholt, majd szikrákat állított elő, de ezt csak a legfigyelmesebbek vehették észre. A rutinos előadó meg is jegyezte, ebben különbözik a kísérleti fizika az elméletitől: a kréta mindig működik. Az is kiderült, hogy világít a fizikus, ha kiég a villanykörtéje és nincs kéznél másik. Savanyú uborkába rézdrótot, majd abba áramot vezet. A szakember meg is jegyezte rögtön otthon senki ne csinálja utána, mert veszélyes.



Két békéscsabai gimnazista, Skoperda Anna és Kelemen Kitti jelenleg leginkább a csillagászat iránt érdeklődik, de más szakirányok bemutatóit és a laborgyakorlatokat is megnézték. A lányoknak két évük van még a nagy döntésig, és a csillagászhallgatóknál be is bizonyosodott, határ a csillagos ég.