Üdülők, gyümölcsös és Harley Davidson: a szegedi képviselők vagyonnyilatkozatát böngésztük

Póda Jenőnek (KDNP) van a legtöbb ingatlana, összesen tíz. A szegedi és pesti házak, lakások mellett Mádon szőlője, Vászolyon gyümölcsöse, Kehidakustányban pedig üdülője van. A 29 képviselőből csak Nógrádi Tibor nak (Fidesz) nincs ingatlana. Tóth Péter (Jobbik) 60 négyzetméteres családi háza pedig éppen négy és félszer férne bele Joób Márton (MSZP) családi házába. Lauer István nak (MSZP) van a legtöbb, 10 millió forint névértékű életbiztosítása, Póda Jenőnek 2,2 millió, Binszki József nek (DK) pedig jelenleg 2,1 millió forint értékű az életbiztosítása.Póda Jenő bevallása szerint 11,7 millió forinttal tagja a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárnak, amelynek ügyvezetője is – bruttó 980 ezer forintos fizetésért. Szentgyörgyi Pál (MSZP) önkéntes nyugdíjbiztosítása 6,8 millió forint értékű

A szónokló Binszki Józsefnek (DK) is van mit a tejbe aprítania. Fotó: Frank Yvette

Csupán tizenöt városatya nyilatkozott úgy a 29 képviselőből, hogy van saját tulajdonú személygépkocsija. A többségnek 10-15 éves használt autója van. Farkas László „1 db 13 éves személygépkocsit" vallott be. A legnépszerűbb márka az Opel. A közgyűlésben megalakíthatnák a nagykoalíciós Opel-klubot, mert MSZP-s, DK-s, fideszes, KDNP-s és Együtt-politikusnak is ilyen gépkocsija van. Binszki József pedig összejárhatna Kozma József fel (MSZP), és megdumálhatnák, mikor érdemes gyújtótrafókat cserélni a Škodában, mert nekik meg az van. Binszki egy másik társasággal is csapathatná – a motoros bandával. A vagyonnyilatkozatok szerint Binszki a Harley Davidsonjára, Kosik Dénes (Fidesz) a Honda Dio segéd-motorkerékpárjára, Szénási Róbert (MSZP) pedig a Hussar robogójára pattanhatna fel, és száguldhatnának Dorozsmától Tápéig.Hitték volna, hogy Kozma József a régi bútorok és hifiberendezések mellett az ülőgarnitúrák szerelmese? Pedig ezeket gyűjti, vásárolja már több évtizede. Lauer István húsz éve gyarapítja a műszakikönyv-könyvtárát, és gyűjti a laptopokat. Kormos Tibor nak 11 festménye van.Mészáros Tamás bruttó 280 ezer forintot keres az MSZP irodavezetőjeként. Mihálffy Béla (Fidesz) személyi titkár, amiért havi bruttó 200 ezer forintot kap az Országgyűlés Hivatalától, de azt nem írta a bevallásában, kinek a személyi titkára. Tóth Péter viszont beleírta, hogy Volner János jobbikos parlamenti képviselő asszisztenseként havi bruttó 168 ezer forintot kap. Haág Zalán (KDNP) pedig a KDNP megyei szervezőjeként keres havi bruttó 120 ezer forintot.