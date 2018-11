Udvaros Dorottya elmondja, mit nem árul el a férfi - A Kossuth-díjas színésznő elhozza Szegedre is önálló estjét

Udvaros Dorottya szerint egy önálló est visszatekintés is lehet egy életpályára.

Udvaros Dorottya első önálló estjét régi barátjával, Vörös Róberttel közösen alkotta meg. Együtt találták ki az est témáját, ami annyi: mi az, amit egy férfi soha nem mondana el egy nőnek? A színésznő elmondta, kiváló egyetértésben tudtak dolgozni végig a rendezővel.– Sok anyagot szedtünk össze, felkértünk több kortárs zenészt, hogy írjanak dalokat – meséli a színésznő. – Nem szigorúan az est témájához lettek persze igazítva a művek. Laza a kapcsolat köztük. Nehéz volt kiszűrni egy rostán, hogy mi is váljon ténylegesen a repertoár részévé.A szerzemények között találunk versben vagy prózában írtakat, néha játékosan, néha keserédesen megfogalmazva. Bella Mátét, Nyitrai Lászlót, Hrutka Róbert zeneszerzőt, Gergye Krisztián koreográfust, Karafiáth Orsolyát, a költőt, Kamondy Ágnes zeneszerző-énekest és Bereményi Gézát kérte fel a színésznő a feladatra, hogy segítsék önálló estjének programját megalkotni. A dalok a kor valódi lenyomatai, pontos képet adnak életünkről.– Hrutka Róbert több dalt is írt nekem. Annyira kedves és megható volt ez számomra, hogy nem csak egy került fel az est programjára.A Koldusoperából két dal is felcsendül. – Még Budapesten, a Nemzetiben az első évemben játszottunk egy nagy sikerű Brecht-előadást: a Koldusoperában Polly szerepét alakítottam. Ez egy fontos állomás volt a pályámon, és a mai napig egy kellemes, erős emlék számomra. Nemcsak a siker, hanem a mögötte álló munka miatt is.A színésznő örömmel emlékszik vissza Cseh Tamásra és Bereményi Gézára is.– 1985-ben írt nekem egy egész lemeznyi dalt – utal az utóbbira és az Átutazók című lemezére. – A Katona József Színházban kollégám volt, talán barátomnak is mondhatom. Egy önálló estnek visszatekintésnek kell lennie egy életpályára. Illetve visszatekintés is lehet. Nálam nem ezt volt az elsődleges szempont, de figyelembe vettük a munka során – mondta el Udvaros Dorottya.A színésznő önálló estje, vagyis a Mégis szép november 10-én érkezik Szegedre, a kisszínházba. Udvaros Dorottyát zongorán Furák Péter kíséri majd.