Ufó szállt le Sándorfalván - emlékeznek még rá? A szemtanú soha nem felejti el

Az űrhajós Balázséknál is felbukkant. Keressék meg a képen! Fotó: Kuklis István

Szeged környékén nem ritkák a különös jelenségek: tavaly derült ki, hogy, mostanában pedig. Láttuk,is megjelent. Szintén tavaly volt negyedszázados a leghíresebb ufóészlelés a megyében, a város közelében: az eset után több külföldi ufókutató is érkezett Sándorfalvára, hogy megvizsgálja a helyszínt. .

Sós Tibor ufókutató Vigyázat, ufók! című könyvében részletesen írt az esetről, és 2009-ben mondta lapunknak: a sándorfalvi történet még mindig az elmúlt 20 év egyik legjobb és leghitelesebb esete. Főleg azért mert egymástól függetlenül több szemtanút is sikerült felkutatni. Nagyon részletes a helyszíni leírás, illetve a lenyomatok is megmaradtak.



2009-es cikkünk alá, amelyben a sándorfalvi észlelést is felidéztük, kommentben érkezett: egy helyi üzemmérnök is látta később a háromlábú objektum nyomait. Tavaly volt negyedszázada, hogy leszálltak az idegenek Sándorfalva határában, múltidézésként az észlelőt meglátogattuk - egy videó alapján akadtunk a nyomára -, és betértünk egy-két kocsmába is beszélgetni. Az anyag akkor nem jelent meg, de mint tudjuk, az anyag nem vész el, csak átalakul. Végül most született cikk a témából - kár lett volna érte.

Azon a tavaszi estén nem egy ember látott furcsa dolgot Sándorfalva környékén. Egy ma harmincas évei végén szemtanú úgy emlékezett vissza:



„Fogalmam sincs, az illető mit láthatott, de mi aznap este Vásárhelyről jöttünk haza a Lénián...(ez Algyő és Sándorfalvát összekötő földes út) és én hátul ültem. Semmit sem láttam, de majd betojtam mert a kocsink felett szállt el valami. Anyámék ki is ugrottak a kocsiból nézni.… a földes út közepén, a sötétben."



Hozzátette: voltak jó néhányan, akik látták a jelenséget. Bár a szülei a lelkére kötötték: senkinek ne mesélje, mert hülyének nézik, másnap mindenki erről beszélt az iskolában. Volt azonban, aki jóval közelebbről tekintette meg a különös jelenséget – sokkal közelebbről, mint szerette volna. A nevét már tavaly sem szerette volna nyomtatásban látni a történet sándorfalvi főhőse, de azt elmesélte nekünk, mit látott azon az estén, 1992-ben.

Egy fénycsőben matattak

„Éjszaka volt, már teljesen besötétedett, fél10-10 óra örül lehetett. Visszafele tartottam a dobermannommal az esti sétából - bátor kutya volt. Ahogy egyre közelebb értünk, a kutya folyton megállt, majdnem elrántott a kerékpárral. Akkor már láttam a kiszűrődő fényt, de akkoriban az olajosok végeztek a környéken próbafúrásokat, azt hittem, tőlük ered.

A Nádastó szabadidőparkhoz vezető kerékpárút. Ezen a helyen akkor még tisztás volt.

Egyszer aztán - körülbelül 30 méterre lehettem a helyszíntől – az én bátor kutyám annyira megijedt, hogy kitépte a pórázt a kezemből és elrohant. A kíváncsiság legyőzte a félelmet és közelebb lopóztam megnézni, mi lehet a fény. Először megláttam 3-4 méter magasságban egy vöröses fényforrást, olyan volt, mintha egy led világítana. Mellette pár méterre másik, vízszintes piros fény világított. Közben furcsa, kuruttyoló-turbékoló hangot hallottam – ezt a hangot nem lehet leírni.



Még közelebb lopóztam, 20-25 méterre lehettem. A járda még nem volt meg, ami a szabadidőparkhoz vezetett. Ekkor pillantottam meg az apró lényeket. Annyira alacsonyak voltak, hogy gyerekeknek hittem őket. Nagy fejük volt, mint a miénk, viszont soványak voltak, aránytalanul vékonyak és alacsonyak. 110-120 cm magasak lehettek nagyjából. Közben a jármű is feltűnt, aljából félkörben sugárzott a rideg fehér fény, ami átszűrődött az aljnövényzeten. Emlékszem, minden egyes fűszálnak különálló éles árnyéka volt.



A piros fény körül négy lény nekem háttal állt, három szemben velük. Úgy láttam, mintha egy fénycsőben matattak, szorgoskodtak volna, de abból a távolságból nem lehetett megítélni. A kis csapat meg a jármű – 4 méter magas lehetett - között folyamatosan járkáltak, hátul két személy még beljebb állt az erdőben. Nagyon féltem, már mindenfelé hangokat hallottam. Akkor már tudtam, hogy ilyet életemben nem láttam. Sejtettem, hogy ezek az ufók, mert hallottam már előtte róluk, de ezt látni? Ki kellene próbálni mindenkinek."

Nyomok, 4-5 éves kisgyerek lábméretével

Bár egy örökkévalóságnak tűnhetett, kiderült: valójában nem tartott sokáig az élmény. „2 percig időztem ott összesen, minden gondolatom az volt: hogyan tudnék innen úgy elmenni, hogy ezek ne fogjanak meg engem? Két ujjal megemeltem és megfordítottam a kerékpárt, úgy vittem kb 50 métert, hogy nem is éreztem a súlyát. A következő bekötőútig elcipeltem, hogy ne adjon hangot, aztán szó szerint elmenekültem. Kimentem a csongrádi útra, a kutyám ott reszketett. Háromszor rántott el, mire fel tudtam úgy ülni a biciklimre, hogy a póráz is a kezemben legyen. Úgy rohant, mintha akkor indultunk volna, nem tettünk volna meg egy hatalmas kört.



Akkor már teljes extázisban tekertem be a faluba, és kiabáltam, hogy ufó van az erdőben, de nem hittek nekem.

Két fiatallal mentem vissza, a lányt a zörgő biciklijével hátrahagytuk. Itt volt addigra már egy lovas kocsi meg egy UAZ – utóbbi vezetője el akart zavarni, de amikor elmondtam, mit láttam, érdekelni kezdte a dolog. Kérdezgetni kezdett, kamerát is hozott. A ló halálra volt rémülve, hátrahőkölt, forgatta a szemét, csak hátrált visszafelé. Amikor nagy nehezen megindult, elviharzott.

Ilyen magasak lehettek a lények, amelyeket a sándorfalvi férfi látott. Álufót vittünk a 26 évvel ezelőtti ufóészlelés helyszínére. Fotó: Farkas Judit

Elmondta: ahol a piros fénycsőt látta a levegőben, ott a talajban később benyomódást találtak. Olyan volt, mint amikor leütnek egy mérőkarót. Másnap, amikor többen visszamentek nappal, a benyomódáson kívül találtak kb. 27-es méretű lábnyomokat is – ez egy 4-5 éves kisgyerek lábmérete. Sós Tibor ufókutató is kiment a helyszínre, mért sugárzást – a tapasztaltakat könyvében is leírta. Írt három 30 centiméter átmérőjű, és egy nagyobb, kör alakú lenyomatról is, amelyekben kiégett a fű. Korábbi cikkünkben említette: olyan a parasztsüveg formájú objektumot látott a sándorfalvi férfi, amelyhez hasonlót 10 évvel később Angliában is regisztráltak szolgálatban lévő katonák. A két leírás teljesen megegyezett. Az ufókutató beszélt továbbá a lovas kocsi tulajdonosával is, aki azt látta: tőlük 20 méterre egy fénylő gömb emelkedik ki az erdőből. Megszólaltatott több más szemtanút is, akik távolabbról ugyan, de látták a fényes objektumot.



A férfi nem tudta egykönnyen megemészteni a látottakat.



- Tíz évig rossz álmaim voltak emiatt, nem tudtam feldolgozni, hogy itt vannak az ufók a kertlábban. Kecskeméten a repülős századnál voltam katona, tisztában voltam vele, mi a radar, a lokátor. Itt vannak, és senki nem tud róla? Leszállnak a kert végében, és észre sem veszi senki? Bármikor ki vagyunk szolgáltatva? Egyszer fognak és elvisznek, mi lesz itt? Nem tudnánk tenni semmit. Most már jobb, látom, azóta sem vittek el, itt maradtam.

Mi is tapasztaltunk paranormális jelenséget

Bár mindenki, aki hasonló élményt élt át, fél attól, hogy bolondnak tartják, két állomásos kocsmatúránkon az derült ki, hogy az emberek megengedőek a témával kapcsolatban. Egyben mi is tapasztaltunk egy paranormális jelenséget. Az első vendéglátóipari egységben ugyanis söröző férfiak ültek a teraszon, és hiába hinnénk, hogy az alkoholos befolyásoltság kedvez az ufóészleléseknek, mind szkeptikusak voltak.

Egyikük aztán végül elárulta: ő maga is látott egyszer furcsa fényjelenséget. - 2002-ben vagy 2003-ban történt, nagy magyar éjszaka, elhagyjuk Domaszéket. Megjelent az égen egy furcsa fénypont, Z alakban közlekedett, olyan gyors irányváltásokat nem szokott tenni egy normális jármű. Ki is világosodott a környéken. Én nem hiszek ebben egyébként, de azért kételyeim vannak. Mi volt, nem tudom.

A második kocsmában viszont senki sem ivott alkoholt – de inkább hittek az ufóészlelőnek, mint nem, sőt, további sztorikat is hallottunk.

Mi folyik Csongrád megyében? Akik ittak, nem hittek, akik nem ittak, hittek. Fotó: Török János

- Sándorfalván jönnek-mennek az idegenek - vetette fel valaki, amikor elmeséltük jövetelünk célját: nagy nevetéssel kezdődött a beszélgetés.- Elég sokat olvastam erről. Vadászpilóták is láttak már hasonlót, akik sok ezer kilométert repültek - így egy textilkalapos, alacsony, vidám férfi, aki teát iszogatott. Hozzátette: - Én úgy vagyok vele, mint Istennel. Ha látom és megkínál egy cigivel, akkor biztos van. Én még nem láttam.



Az egyik férfi felidézte, osztálytársak voltak a gyerekeik, onnan ismeri a történetet. „Kicsik voltak még akkor, neki is az apja mesélhette." Egy ősz hajú helybéli, aki őszilét ivott Arany Ászokos pohárból, arról beszélt nekünk, hogy volt egy másik ember is a faluban, aki furcsa dolgokba futott bele: „Ő mondta, hogy bejött a zöld fény a szobába, és el is vitték" Szintén a gyerekek voltak a hírvivők, a lányaik egy iskolába jártak. Az illetőt mellesleg Sós Tibor is megszólaltatta az eset kapcsán, mert szintén azt mesélte, feleségével együtt, hogy házuk udvaráról látta a titokzatos járművet.

Abban megegyeztek a teázó-kávézó-üdítőző vendégek, nők és férfiak vegyesen: valami alapja biztos, hogy van a hasonló eseteknek. Felmerült Pataky Attila neve is, mint akit rendszeresen hoznak-visznek az ufók, és róla azt mondták: minek hazudna, hisz így is ismert ember, nincs rászorulva.

Ezt Szegeden találtuk. Véletlen? Aligha!

Mi magunk sem tudjuk, mit gondoljunk a 26 évvel ezelőtti titokzatos történetről, de nem is szeretnénk állást foglalni: a beszámoló ennyi idő elteltével is élményszerű volt, és az igazság egyébként is odaát van. Ide kívánkozik egy kommentelőnk megjegyzése: „Egy pap mondta: ha Isten úgy teremtette a világot, hogy abban vannak ufók, akkor vannak. Nekem az a fura hogy emberek léteznek."