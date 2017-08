Új bulihelyszín készül a Partfürdő mellett - a Laposra költözik a gólyatábor

Hamarosan kész a tereprendezés az Összegyetemi Gólyatábor új helyszínén, a Laposon.

Fotó: Török János

Területrendezéssel indult a héten a jövő csütörtökön kezdődő, háromnapos Összegyetemi Gólyatábor új helyszínének kialakítása. A Lapost megtisztították a gaztól, majd az önkéntesek összeszedték a szemetet. – A Partfürdőtől a Kalandparkig tartó területet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Sportegyesülete bérli az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól. A régóta elhanyagolt területet rendbe tettük. A célunk, hogy egy új rendezvényhelyszínt alakítsunk ki Szegeden. Nemcsak a gólyatábort, hanem a jövőben akár az Egyetemi Napokat is meg tudjuk majd itt rendezni – mondta a gólyatábor főszervezője, Lukács Levente.– A munkagép a hét elején kijött dolgozni, de le kellett állítani, annyi szemét borította a területet – tette hozzá a helyszínen, ahol szerda délelőtt éppen a második hatósági bejárás zajlott. Ez alkalommal a rendőrség a biztonsági szempontokat – a beléptetőrendszert, a terület biztonságos elkerítésének tervét – ellenőrizte. A rendezvény munkatársai a már majdnem kész térképpel a kezükben az egyik vendéglátóssal, Vass Tamással a büfékocsi helyét egyeztették.

Arra a kérdésünkre, hogy miért nem a mindössze néhány méterre lévő, kiváló infrastruktúrával rendelkező Partfürdőt választották a háromnapos rendezvény helyszínéül, a főszervező azt mondta, azért, mert hosszú távra terveznek, és inkább saját területet alakítanak ki. Ez nem lesz egyszerű, mert bár az áram bevezetésével nem lesz gond, vizet egyelőre csak mobil eszközökkel tudnak szolgáltatni, és szennyvízelvezetésük sincs, ezért mobil vécéket helyeznek el a területen.Megtudtuk, bérletből eddig 5 ezer fogyott, a szervezők naponta 2-3 ezer látogatóra számítanak, vasárnap hajnal 5-ig tart majd a buli. Két színpad – az egyik a Belvárosi híd alatt, a másik a Tisza-parton – és egy harmadik bulihelyszín foglalja majd el a Tisza és az Alsó kikötő sor közti területet. Azt, hogy mekkora a rendezvény költségvetése, a főszervezők nem árulták el.– Nem a mi döntésünk volt. Két alkalommal találkoztam a szervezőkkel és Török Márkkal, a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökével, és mint a korábbi években, most is tettem nekik egy árajánlatot, amit magasnak találtak – kezdte Jávorszky Iván, a Partfürdőt üzemeltető Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Kft. ügyvezető igazgatója. – Az utolsó árajánlatra már nem is válaszoltak. Javasoltuk nekik, hogy csatlakozzanak a Szegedi Ifjúsági Napokhoz a gólyatáborral, hiszen nem célszerű két hét különbséggel két hasonló rendezvényt tartani, de ez az ötlet nem tetszett Török Márknak – tette hozzá az ügyvezető.