Új fordítást kapott Rossini: Szegedre is jut egy kis sevillai vircsaft a mai premieren

Jelenet A sevillai borbélyból. Fotó: Török János

A sevillai borbély története akár napjainkban is játszódhatna – ebből az alapvetésből indult ki Rossini vígoperájának ma esti bemutatója. A több mint kétszáz éve komponált mű szövegét Galambos Attila újra lefordította, a szlenget bátrabban használó szöveg mellé modern látványt is kapott a darab Székely László díszletével és Rákay Tamás jelmezeivel.– A történetben és Rossini zenéjében nincs változtatás, ugyanúgy feltűnik doktor, borbély, gróf, fiatal gyámleány, csak épp mindenki egyformán szlengben beszél – mondta el Pál Tamás karmester, aki a 29-i és 30-i estén vezényli majd a vígoperát. A premieren és a többi novemberi előadáson Gyüdi Sándor főigazgató dirigálja a szegedi szimfonikusokat.

A darab Kerényi Miklós Gábor 25 évvel ezelőtti rendezés felújítása, amelyben anno Gregor József is szerepelt. A Co-Opera együttműködés keretében Szentendrén mutatták be az újragondolt produkciót július végén, ma este Szegeden debütál, decembertől az Operettszínház is játssza, februárra pedig győri bemutatót terveznek. Több szegedi kötődésű énekes visszatér a vígopera szereplőjeként: Pál Tamás két egykori tanítványát, Banai Sárát Rosinaként, Rab Gyulát mint Almaviva grófot láthatja a közönség.– Hatalmas élmény újra a napfény városában visszatérni főszereplőként – árulta el Rab Gyula a sajtótájékoztatón. – A szegedi színházhoz és a szabadtérihez kötnek az első operaélményeim, és itt végeztem a zeneművészeti karon.A másik két Rosina, Kovács Éva és Mester Viktória is ismerős a helyi közönségnek, ahogy az Almaviva grófok, Balczó Péter és Hanczár György is. Figarót Kendi Lajos és Balla Sándor alakítja, Bartolo doktorként Cseh Antal, Kiss András és Bátki Fazekas Zoltán lép fel. Basilio szerepében Altorjay Tamást és Pataki Bencét láthatjuk, Bertát Frankó Tünde és Vajda Júlia játssza, Szélpál Szilveszter és Major Attila pedig mint Fiorello tűnnek fel.A sevillai borbélyt a tervek szerint ebben az évben november végéig játsszák, majd 2018-ban tűzik újra műsorra.