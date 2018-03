Új funkció érhető el a parkolóautomatáknál: sárga zónában már napijegyet is válthat

Már automatából is válthatunk napijegyet Szegeden a sárga parkolózónában. Hatórányi parkolás áráért, 1320 forintért hagyhatjuk az autót egész napra a fizetőparkolóban. Fotó: Kuklis István

Novemberben döntött a közgyűlés a napijegy bevezetéséről az olcsóbb, azaz sárga parkolózónában. A javaslat a szegedi Jobbiktól származik, Tóth Péter képviselő ez irányú felvetését Botka László polgármester támogatta, elemezték az addigi tapasztalatokat, s végül januártól vezették be azt.A sárga zónában érvényes napijegyért hatórányi parkolás árát kérik el, azaz 1320 forintot. Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője kérdésünkre elmondta, mindegyik automata szoftverét sikeresen frissítették a szakemberek, így a sárga zónában található több mint 130 berendezés március elsejétől kiadja a napijegyet.

– A parkolóautomaták továbbra sem adnak vissza pénzt. Mivel valószínűleg több autósnál nincs pontosan 1320 forint, arra számítok, hogy a bankkártyás jegyvásárlás lesz a népszerűbb – tette hozzá az ügyvezető igazgató. Érdemes tudni, hogy mobilfizetéssel is váltható napijegy, ehhez mindössze az szükséges, hogy a vásárló a 6 órás parkolási időtartam alatt ne állítsa le a start–stop rendszert. Ez esetben napijegyre vált a parkolása, és erről sms-ben értesítést is kap.Megtudtuk, az elmúlt két hónapban átlagosan naponta mindössze egy-két napijegyet értékesítettek. Majó-Petri arra számít, hogy a tavaszi rendezvényszezon beköszöntével növekszik majd az érdeklődés. A sárga zónában napijegyet továbbra is lehet váltani a Szepark weboldalán keresztül, továbbá a Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálati irodában.