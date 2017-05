Új gazdája lehet a Vedres sörudvarnak

– Ameddig nem írtuk alá a szerződéseket, nem akarok nyilatkozni – mondta szűkszavúan Kovács Ádám , a szegedi exkluzív szórakozóhely, a Spirit bárklub 26 éves tulajdonosa. Információink szerint ezen a nyáron Kovács rendezné meg az idén ismét gazdátlanná vált sörfesztivált a Horváth Mihály utcai Vedres-szakközépiskola udvarán.Az első HBH Sörkertet 20 évvel ezelőtt a HBH Bajor Étterem és Söröző hívta életre az iskolaudvaron, ahol az évek alatt több százezren fordultak meg. Zádori Roland, a HBH üzletvezetője, a sörünnep korábbi szervezője azt mondta, a rendezvény minden évben sikeres volt, mégis úgy döntöttek, abbahagyják, a vendégeket azóta étterem előtti teraszukon várják (2015. június 18.: Idén is lehet sörözni a Vedres udvarán). Zádori hozzátette, őt is felhívta Kovács Ádám, és érdeklődött a sörudvar szervezéséről, de üzleti titkokat nem akart elárulni neki.Zádoriék után Popovits Richárd , a korábban a Pick éttermet üzemeltető Tiszaparty Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője hozta tető alá a sörfesztivált, de két év után idén ő is feladta. Ezt azzal magyarázta, hogy régi álmát megvalósítva belevágott egy vendéglátással kapcsolatos vállalkozásba a Dunántúlon.