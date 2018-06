Új helyre költözött a szegedi Tourinform - kinőtték az eddigi irodát

A barátságos, modern és komfortos iroda kialakítására 45 millió forint városi forrást költöttek. A hideg és steril acél-üveg homlokzatot is átalakították – a környezetéhez illőbb faburkolatot kapott a portál –, odabent 100 négyzetméteres, modern bútorokkal és a város új arculatát tükröző dekorációs elemekkel felszerelt vendégmarasztaló ügyfélteret hoztak létre, kényelmes székekkel, asztalokkal.

– Szeged turizmusa dinamikusan fejlődik. Tavaly 11 százalékkal nőtt a városban töltött vendégéjszakák száma, és az idei évben is ugyanekkora növekedést tapasztaltunk az év első négy hónapjában. A Tourinform-iroda az erősödéssel együtt kinőtte az eddigi helyét, ami indokolttá tette a költözést – mondta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester tegnap az új szegedi Tourinform-iroda átadásán.A városba érkező hazai és külföldi vendégeket számos szolgáltatással segítő iroda több mint tíz évig a Dugonics téren, egy eldugottabb helyen működött, szerényebb körülmények között, kisebb ügyféltérrel. Új irodájukra könnyű lesz rátalálni, az ugyanis a Széchenyi tér és Károlyi utca sarkán lévő épületben, a polgármesteri hivatal szomszédságában, a korábbi bank helyén működik tegnaptól.Új, többnyelvű turisztikai kiadványokat, térképeket, útikönyveket tudnak adni minden városba érkező vendégnek, akik a korábbinál szélesebb ajándéktárgy-kínálatból – paprikás, papucsos és Szeged-logós pólók, vászonszatyrok, bögrék, kulcstartók, hűtőmágnesek közül – is válogathatnak.– Remélem, hogy az eddiginél is többen keresnek fel bennünket, és még több időt töltenek el nálunk a városba érkező vendégek. Itt akár meg is pihenhetnek egy-egy fárasztó városnézés után – mondta Ács Szilvia, a Szeged és Térsége Turisztikai NKft. ügyvezetője. Az irodába évente 20 ezren látogattak el eddig, bíznak benne, hogy ez a szám a frekventált helynek, a modern irodának, a régi és új szolgáltatásoknak köszönhetően a többszörösére növekszik.Az iroda vezetője azt is elmondta, a tematikus séták szervezése, az idegen nyelvű idegenvezetések vagy a jegyértékesítés mellett már kerékpárokat is lehet náluk bérelni – egy órára, de akár egy hétre is.