Új helyre költöztetik a mólót Algyőn

A téli pihenő után új helyen teszik vízre a mólót. Fotó: Török János

A legutóbbi testületi ülésen arról döntöttek, hogy 3 millió forintot kínálnak a mólódarabokért, amely összeg magában foglalja a meglévő, még hatályos engedélyek átadását is. Molnár Áron polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a magántulajdonos elfogadta a település ajánlatát, s már át is utalták neki a pénzt. Szerinte az önkormányzat által felkínált összeg reálisnak tekinthető, hiszen az engedélyek átruházását is magában foglalja, amelyek egyrészt nem olcsók, másrészt így nem kell utánajárniuk. A tiszai aktív turizmus felélesztésére több mint 140 millió forintos uniós forrást nyert az önkormányzat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) részeként megvalósuló fejlesztés egy része tartalmazza az úszómű elköltöztetését és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépítését. A polgármester elmondta, nagyjából 10 millió forintot fordítanak a móló elköltöztetésére, emellett kikötőbakokat létesítenek, járdát építenek a mólóhoz, illetve az áramellátást is megoldják.

– Április 30-áig tervezzük befejezni ezt a beruházásrészt, hogy a május elsejei víziszezon-kezdetre minden elkészüljön – tette hozzá.A TOP-os turizmusfejlesztési pályázat keretében egy új kikötő is létesül, a hotelnél pedig egy horgászstég.