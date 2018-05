Új időszámítás indul az adatvédelemben - Szigorodik a személyes információk felhasználása

A delmagyar.hu-n is megerősítést kérünk olvasóinktól. Fotó: Karnok Csaba

Olvasóinkat is érinti



Az új adatvédelmi szabályozás a Délmagyarországot kiadó Lapcom Zrt.-t is érinti – ezzel előfizetőinket is. Munkatársaink minden olvasót megkeresnek – telefonon vagy levélben –, hogy megerősítésüket kérjék legalapvetőbb adataik – név, cím, telefonszám, e-mail-cím – kezeléséhez. Mindez ahhoz kell, hogy a törvényt betartva pontosan tudjuk kézbesíteni lapunkat előfizetőinknek, és hogy olvasóink a jövőben is értesülhessenek akcióinkról. Weboldalainkon a napokban látogatóink megerősítését kértük a regisztrációkhoz és feliratkozásokhoz. Dönthetnek: elfogadhatják vagy elutasíthatják a hirdetések testre szabására alkalmas adatok átadását.

Miért van szükség az EU új európai adatvédelmi törvényére? Azért, mert ha valaki interneten például gluténmentes lisztet rendel, a kereskedő feltételezheti, hogy a családban van lisztérzékeny. Az új törvény gondoskodik arról, hogy ne adhassák meg nevünket és elérhetőségünket olyan harmadik félnek, aki azután kéretlenül bombázná a családot gluténmentes termékekkel.Az egészségügy is kritikus terület: orvosi eredményeink illetéktelen kezekbe kerülve alapját jelenthetik a célzott ajánlatoknak, az információkkal zsarolni is lehet. Előttük is becsukná e kaput az életbe lépő új törvény.A hangsúly a személyes adatokon van, amelyeket a cégek munkatársaikról vagy ügyfeleikről gyűjtenek. Hazánk „infótörvénye" az egyik legszigorúbb volt eddig is – most ezt írja felül a magasabb szintű európai adatvédelmi törvény (GDPR). Ezután kikérhetjük profilunkat, hogy megtudjuk, milyen adatok vannak rólunk cégeknél, vagy töröltethetjük is azokat.A törvény a világ minden olyan vállalkozására vonatkozik, amely uniós állampolgároknak nyújt szolgáltatást, legyen az japán, orosz vagy amerikai. Az előírások megszegőit maximálisan húszmillió euróra – több mint 6 milliárd forintra – vagy az éves bevétel négy százalékára büntethetik.