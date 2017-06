Új könyvekkel indul a vakáció 11 iskolában: közel 50 regényt vittünk minden intézmény könyvtárába

– Ezt most ki is lehet egyből kölcsönözni? – kérdezte a szegedi Fekete István Általános Iskolában tegnap egy felsős lány, kezében egy könyvvel, amelyet éppen akkor adtunk át az iskola könyvtárának. Örömmel láttuk itt és a többi tíz iskolában is, hogy jól válogattuk össze az ajándék kiadványokat: egymásnak mutogatták a gyerekek szinte mindenhol, mennyi jó regényt találtak a kupacban.Volt, aki nem is győzte kivárni, hogy kölcsönözhetővé váljanak. Hódmezővásárhelyen, a Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor Utcai Tagintézményében a harmadikos Zéti például annyira belefeledkezett Rosszcsont Peti kalandjaiba a fotózás közben, hogy végül a tanárok úgy döntöttek, nem veszik ki a kisfiú kezéből, hanem egyből odaadják neki, hogy kiolvashassa.De nemcsak a diákok, a tanárok és intézményvezetők is nagyon örültek az új könyveknek, hiszen az iskolák könyvtárfejlesztésre évek óta nem kapnak pénzt. A nyomdából frissen érkezett kiadványoknak és a legújabb regényslágereknek így külön értékük lesz a sok elhasználódott és régi kiadvány között. Többen meg is jegyezték, milyen jó „újkönyv-illatuk" van a csomagoknak. A könyvtárosok pedig több helyen megerősítették: valóban a most divatos és kedvelt történetek kerülnek adományunknak köszönhetően a polcokra.Április végén hirdettük meg akciónkat, amelynek a célja az volt, hogy 11 Csongrád megyei általános iskolának vásároljunk adományokból szórakoztató irodalmat. Valamivel több mint egy hónap alatt 455 ezer forint gyűlt össze, elsősorban a megyei Rotary kluboknak köszönhetően. A szegedi Szent-Györgyi Albert 150, a Dóm 50 ezer forintot adott, a hódmezővásárhelyi és a szentes–csongrádi Rotary klubok pedig 100-100 ezer forinttal járultak hozzá a könyvadományozó program sikeréhez. A nőket tömörítő jótékonysági szervezet, a Soroptimist Club 50 ezer forintot utalt erre a célra.Mindezt ki tudtuk egészíteni a szegedi Líra és Lant, Nagy-Bandó András író-humorista, illetve a KELLO adományaival, a pénz elköltésével pedig sokat spóroltunk, hiszen a Móra és a Könyvmolyképző Kiadó is jelentős kedvezményt adott rendelésünk árából. Így több mint egymillió forint értékben tudtunk könyveket vásárolni, ami azt jelenti, hogy mind a 11 iskola közel 50 könyvet kapott, amelyek nagy részét lapunk és az adományozók képviselői át is adták tegnap. Egy nagy csomag nem érkezett meg időre szerkesztőségünkbe – amint megkapjuk, azokat a kiadványokat is eljuttatjuk az intézményekbe.Az ajándék könyveket az iskolákban a mai napi tanévzárásra leltárba is vették, így már a nyári szünetben is kölcsönözhetik a gyerekek, hiszen a könyvtárak bizonyos napokon a következő két és fél hónapban is nyitva lesznek.