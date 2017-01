Új kukáscég négy faluban

A négy településen 2011 óta a helyi önkormányzatok közös cége, a Négyforrás Nonprofit Kft. gyűjtötte a lakossági hulladékot. A hulladékgazdálkodási törvény új szabályai szerinti finanszírozás mellett a kis cég nem tudott volna rentábilisan működni. Ezért döntöttek a települések egy nagyobb lakosságszámmal dolgozó vállalkozás, az FBH-NP Kft. mellett.



A céggel egyelőre pár hónapra kötnek szerződést az önkormányzatok úgy, hogy annak értéke ne érje el a közbeszerzési értéket. Ezzel egyidejűleg a közbeszerzést is kiírják, a nyertes céggel fognak majd hosszabb távra leszerződni.



A tervek szerint a Bács-Kiskun megyei cég alvállalkozóként bízza meg a Négyforrás Kft.-t a helyi szolgáltatással. Így a kukásautó és a munkások személye sem változik, ahogy a számlázásban sem lesz eltérés az elmúlt néhány hónaphoz képest, amikor azokat már az állami cég megbízásából készítették el. Ez azt is jelenti, hogy szolgáltatás ára sem változik. A négy önkormányzat azért ragaszkodik ahhoz, hogy a továbbiakban is részt vegyen cégük a szemétszállításban, mert korábban pályázaton nyertek szállító járművet és hulladékgyűjtőket, így azokat működtetniük kell.