Új külsőt kap a baksi egészségház

A korszerűsítés célja az olcsóbb üzemeltetés. Fotó: Török János

Lehetőségeikhez képest folyamatosan költöttek Bakson az 1980-as években épült egészségházra, ahol a háziorvos és a fogorvos mellett a védőnői szolgálat és a gyógyszertár is működik. Búza Zsolt polgármester elmondta, tíz éve akadálymentesítették az épületet, megújultak a vizesblokkok, most pedig TOP-os forrásból energetikai korszerűsítés zajlik.Ottjártunkkor éppen a gyógyszertár ablakait cserélték, illetve a közmunkások által megtisztított cserepeket rakták vissza a tetőre. A külső munkák a községbeliek számára is látványosak, ám vannak olyan elemei a modernizációnak, amelyeket nem látnak a páciensek. Ilyen például a kazáncsere, amivel kapcsolatban a polgármester elmondta, megtartják a régi, vegyes tüzelésűt is, amelyet szükség esetén használatba is tudnak helyezni. Az energetikai korszerűsítés részét képezi, hogy megújuló energiát is felhasználnak, az egészségház tetejére napelemes rendszert építenek ki, így az üzemeltetés költségein tudnak spórolni.A kivitelező várhatóan 3-4 héten belül átadja a megújult épületet a baksiaknak.