Új kutakat fúr Móravároson a Mol - galéria

Még van bőven



A Mol a belföldi lakossági gázfelhasználás ötödét, az olaj egytizedét termeli ki Magyarországon. Bár a geológiai lehetőségek korlátozottak, a szaktudásának és az új technológiáknak köszönhetően látszik a jövő. – Még évtizedekig biztosak lehetünk abban, hogy Magyarországnak lesz saját termelésű olaja és földgáza, ezért határozott úgy a Mol, hogy ismét jelentős összeget költ fejlesztésre, illetve új kőolaj- és földgázkutatási programokba – mondta Szakál Tamás, a Mol kutatás-termelés igazgatója 2017 őszén az Indexnek.

Szinte napra pontosan egy éve írtunk a Mol Szeged-13-as jelű kútjának felújításáról a Móravárosi körút és a Szabadkai út sarkán, a 40 éves, addig 550 ezer köbméter kőolajat és 150 millió köbméter olajkísérő gázt termelő kút a beavatkozás idején „pihent" . A múlt hét közepe óta, ha lehet, még nagyobb munka folyik ezen a területen, közvetlenül a Lidl parkolója mellett. Szemre is komoly mennyiségű földet mozgattak meg a munkagépek, és egy komoly átmérőjű acélcsövet – oszlopot – is a földbe sajtoltak.A helyszínen dolgozók nem nyilatkozhatnak, így a Molt kerestük meg kérdéseinkkel. Arra voltunk kíváncsiak, pontosan mit csinálnak a bevásárlóközpontokhoz közeli, forgalmas területen.– Az elmúlt évtizedek alatt a régi kutak részben elöregedtek, ezért a szegedi olaj- és gázmezők hosszabb ideig tartó termelése érdekében a Mol jelentős beruházásokat hajt végre, újabb termelő kutak fúrásával – tudtuk meg a társaságtól. Ezért a mozgás a Móravárosi körút és a Szabadkai út között elterülő, a társaság által már évtizedek óta használt területen. A szénhidrogénmezők további kiaknázása érdekében úgynevezett „mezőfejlesztő program" indult. Jelenleg a munkaterület előkészítésén dolgoznak, ami várhatóan május végéig tart.– Ezt követően több lépcsőben először egy régi „mélybeli" kút felszámolása kezdődik meg, a Szeged-31 jelű, majd új kutak fúrását tervezzük a területen – írta kérdéseinkre adott válaszában a Mol.Az új kutakra felfigyeltünk, úgy gondoltuk – tudtuk –, hogy az elmúlt néhány évtizedben nem fúrt új kutat a Mol Szegeden, különösen nem a körtöltésen belül. Felújítások bőven akadtak, tavalyelőtt például az Alsónyomás soron (2016. június 14.: A kút zajjal jár Alsóvároson is). Pótkérdéseket intéztünk a társasághoz, arra voltunk kíváncsiak, mikor fúrták az utolsó új kutat a városban, illetve a közeli jövőben tervezettből gáz vagy olaj jön majd? Azt válaszolták: legutóbb 2006-ban olajkutat fúrtak.A városrész önkormányzati képviselője, Kardos Irén sem tud új kutak fúrásáról, de – ahogy fogalmazott – nem is biztos, hogy kell, a Molnak csak bejelentési kötelezettsége lehet, és az a városüzemeltetési irodához érkezhet. Megkérdeztük az önkormányzatot, van-e bármilyen hivatalos információja a városnak erről a szemre is komoly munkáról. Azt közölték, tudnak róla, de az a bányakapitányság illetékességi körébe tartozik.