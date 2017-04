Új mellékleteket indít lapunk

Milyen hosszú a hosszúkard? Kiderítjük! FOTÓ: Ars Ensis Lovagi Kör

Lapunk ismét megújul, és egyből két új melléklettel kedveskedik olvasóinak! Mandzsetta címmel férfi olvasóink kedvében szeretnénk járni, ezért kipróbáljuk azt, amin talán sokan gondolkodnak, és valóra váltjuk, amit esetleg egy sör mellett fontolgatnak. Elsőként a hosszúkardot vesszük a kezünkbe, és megnézzük, milyen nehéz úgy párbajozni, ahogy egykor a lovagok tették. Az Ars Ensis Lovagi kör és Kardvívó Iskola szegedi csapata vezet be minket a középkori európai fegyverek birodalmába.

Persze olyan kérdésekkel is foglalkozunk majd, amelyekre rejtély választ találni. Ön tudja, miről beszélgetnek a nők a fodrászukkal? Vagy miért járnak csoportosan a mosdóba? Híres és belevaló nőkkel keressük a választ. Elsőként Kulcsár Edina szépségkirálynőt és műsorvezetőt kérdezzük arról, szerinte mit néznek meg a nők egy másik nőn.A Mandzsetta páros heteken jelenik majd meg lapunkban hétfőnként, a páratlan heteken új, kisiskolásoknak szóló mellékletünk, a Napközi gondoskodik a gyerekek játszva fejlődéséről. A nyelvi vagy matematikai feladványok, a szókereső vagy a szudoku megfejtésével nyerhetnek is a kicsik.A kedvükért a fejünkbe csapjuk a szalmakalapot, és megnézzük, könnyű-e végigjárni az ópusztaszeri Csillagösvényt, és utánajárunk, a gokartban milyen taktika a nyerő. Hogy a mindennapjaikat is megkönnyítsük, kiderítjük, törpe- vagy házi nyulat érdemes-e a lakásban tartani, és ha kell, lemérjük, mekkora „kifutó" kell a tengerimalacnak.

A Délmagyarország családi napilapként a kisebbeknek és a nagyobbaknak is szeretne kedvezni. Fogadják szeretettel új, április 24-étől induló mellékleteinket, és leljék benne örömüket!