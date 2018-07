Új munkaruhát kaptak a mentődolgozók - fotók

Tegnap óta új munkaruhában teljesítenek szolgálatot a szegedi mentők. Közel 6700 kivonulónak, illetve mentésirányítónak cserélték le a felszerelését 1,1 milliárd forintos kormányzati forrásból. A 85 ezer ruhadarabot és kiegészítőt folyamatosan osztják szét – Szegedre kedden érkezett meg a szállítmány.Az új ruha színében és fazonjában is eltér a korábbitól, ráadásul harmonizál a mentőautókéval. – Rikítóbb megjelenésének köszönhetően sötétben is jobban látható, így a helyszíni ellátás során a dolgozók nagyobb biztonságban lehetnek – mondta el Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa. Szintén egyből észrevehető különbség, hogy a könnyen koszolódó részeket feketére cserélték, számos egyéb változtatást pedig kifejezetten a mentődolgozók kérésére hajtottak végre.– A kabát hosszított, így takarja a derekat, a kapucni állítható, a telefonnak külön zsebet alakítottak ki. A nadrág térdfoltja pedig úgy lett kialakítva, hogy térdvédőt is lehessen beletenni. Ennek akkor van jelentősége, ha a mentős göröngyös kavicson térdel a sérült mellett hosszasan – sorolta Hangai József. Hozzátette: az új ruhák szellőzése is jobb, így vélhetően komfortosabb lesz bennük a munka.A mentők három nadrágot, két dzsekit és egy „softshell" melegbélést kaptak, amely használható önmagában, vagy hidegben a kabátba cipzározható bélésként is. A szett hamarosan pólókkal is kiegészül. A munkaruhákat a tegnap szolgálatban lévők már fel is vették azok helyett a garnitúrák helyett, amelyeket a mostani beszerzéssel végre nyugállományba küldhetnek.