Új piacot avattak Kübekházán - fotók

A Kispiac a polgármesteri hivatal és a bolt között van, és elképesztően modern. Molnár Róbert polgármester elmondta, hogy alig több mint hetven nap alatt építették meg, és azért volt rá szükség, mert a régi építmény már rossz állapotban volt. Az új Kispiacon hat elárusítóhely van, ahova tulajdonképpen bárki kipakolhat, de leginkább helyi őstermelőket várnak. A piacot és a komposztálót, de még a parkolókat és az padokat is helyi közmunkások készítették, egyedül a villanyszereléshez kellett külső segítséget igénybe venni. Az áramot egyébként szél- és napenergiából termelik meg, tehát az új Kispiac gyakorlatilag önfenntartó lett.- A piacba beleépítettük a szeretetünket, benne van ahz, hogy szeretjük a falut, és az is az üzenete, hogy az értelmes közös összefogásnak meg lehet az eredménye – mondta Molnár Róbert.Kübekháza új látványosságát szombaton délután át is adták. A helyi óvodások és iskolások adtak műsort, és aki végignézte a megnyitót, kaphatott krumplis pogácsát és sült tököt is.