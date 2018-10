Új színház születik Szegeden

Jelenet a Hófehérke és a hét törpe korábbi, budapesti előadásából. Fotó: Mezey Béla

A Szegedi Szabadtéri Játékok jövő éve egy különleges kihívást és lehetőséget tartogat: az újszegedi szabadtéri színpad ismét megnyílik 2019 júliusában. Az újszegedi műsor egyik különlegessége, hogy még sosem játszották ezen a színpadon egyik szerző darabját sem.– Az a törekvésünk, hogy a szegedi nyári játékoknak ne csak egy helyszíne legyen, hanem méltó társa legyen a különleges természeti környezetben lévő újszegedi színpad is a Dóm térnek – árulta el Herczeg Tamás igazgató. – A kísérlet most arról szól, hogy az új évadunkat három olyan minőségi darabbal egészítjük ki, amely sok nézőt vonzhat a ligetbe. A végső cél az, hogy az újszegedi színpad kínálatát a Dóm téri bemutatók méltó párjává tegyük, hogy igazi színházi nagyhatalommá váljon a Szegedi Szabadtéri Játékok.Az Újszegedi Szabadtéri Színpadot a nagy sikerű Moliére-komédiák újabb darabja fogja megnyitni: Don Juan, a világirodalom legismertebb csábítója ismét női szívekre vadászik július 19-e és 21-e között.Moliére vígjátékát követi egy izgalmas Brecht-musical, a Koldusopera. Bertolt Brecht egyik legsikeresebb darabja az eredetileg Londonban játszódó Koldusopera, amely a maga műfaji játékosságával a musicalek előfutára is egyben. Kurt Weill zeneszerző garantált dallamtapadást idéz elő a Koldusopera slágereivel, például a jól ismert Cápadallal. Ugyanilyen ismerősen csenghet a főszereplők, Bicska Maxi és Polly Peachum neve is – augusztus 2-án, 3-án és 4-én találkozhatnak is velük Újszegeden. A Koldusoperát Bocsárdi László, a színikritikai sikereket halmozó sepsiszentgyörgyi színház igazgatója viszi színpadra.Az újszegedi évadot egy világszerte ismert történet koronázza, a Hófehérke és a hét törpe családi mesebalett. Harangozó Gyula koreográfiája és Kocsák Tibor zenéje kicsiket és nagyokat is elvarázsol. A balett nyelvén elmesélt történet augusztus 16. és 19. között négy estén át hozza el az újszegedi színpadra a Disney- mese báját, a klasszikus balett légies könnyedségét és a törpék Charlie Chaplint idéző komikumát. A gyerekek kedvéért a Hófehérke-előadások hamarabb, 20 órakor kezdődnek.(X)