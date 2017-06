Új városrész nő ki a kábelgyár romjain: a sci-fibe illő lakóparkot 2019 végére ígérik

Hazai terep



A Cédrus Liget Szeged Kft. a szegedi Huszár Kft. 100 százalékos leányvállalata, ez a vállalkozás kivitelezi és üzemelteti majd a lakóparkot.

A cégek ahhoz a hazai cégcsoporthoz tartoznak, amelyik az élelmiszer- és vegyiáru-nagykereskedelemmel foglalkozó Hansa-Kontakt Kft.-t, a Budapesti úti nagybani piacot, a CBA Prímát, az újszegedi Nova bevásárlóközpontot üzemelteti, valamint több kereskedelmi ingatlannak a tulajdonosa Szeged belvárosában és Budán. Az elmúlt években több mint 40 milliárd forintot fektettek be. Az építés tehát nem áll távol a cégtől.

– Inkább kortárs, mint szokványos stílust szerettünk volna. Zöldebbet, nyitottabbat, szellősebbet annál. Bara Ákos építésztervezőt régóta ismerem, nagyszerűen együtt tudunk gondolkozni. Nem is volt kérdés, hogy ő álmodja meg a formának és a funkciónak ezt az összhangját – mondta a Bakay Nándor és a Rigó utca határolta régi kábelgyár helyére tervezett új futurisztikus lakóparkról Lekeny György. A beruházó Cédrus Liget Szeged Kft. ügyvezető igazgatója a tervezőről azt is hozzátette: a nagyközönség a Friderikusz-show belső építészetén láthatta a keze nyomát. Szegeden pedig az újszegedi Nova bevásárlóközpont étteremrészét alakította ki. Elsősorban hotelekre specializálódott, jelenleg Marbellán tervez a Kempinski-láncnak.Megírtuk: a kábelgyár helyén, ahol később nagykereskedelmi raktárak működtek, a tulajdonosok több éve lakásokat terveznek (2009. november 6.: Hat hektár csönd a Rigó utcában). Pár hónapja beindultak, szeptember végéig elbontják a korábbi csarnokok maradványait és az irodákat. Bontás közben már egy geotermikus kútpárt fúrnak a hathektáros területen, ez őszre elkészül. A lakóparkot látja majd el, és a környező intézmények kapcsolódhatnak rá.Tartaléknak felszerelnek azért egy gázkazánt is. Egyetlen épület marad meg, a Mura és a Bakay Nándor utca sarkán lévő és helyi védelem alatt álló hajdani lovardaépület. Abban felújítás után előreláthatólag élelmiszerüzlet és konditerem kap helyet. Amellett, hogy a lakópark teljes hűtő-fűtő rendszerét is ott helyezik el. A Cédrus Liget lakópark tíz épületből tevődik össze, gyalogosan átjárható lesz, és mindenki használhatja a környező parkját. Autóval csak a bolt és a konditerem miatt lehet majd a felszínen behajtani a fizetőparkolóba. A lakóparkhoz tartozó összes parkolót leviszik ugyanis az épületek alatti mélygarázsba, ahol 1100 helyet alakítanak ki. Ide és a lépcsőházakba beléptető rendszeren keresztül lehet bejutni. Középről diszpécserközpont felügyeli a házakat, garázsokat.Az épületek legmagasabb pontja 12,5 méter magasságig ér fel, ez nagyjából négy emeletet és tetőteret jelent, befelé magasodnak azért, hogy ne zavarják a szomszédos utcák lakóit. Az épületek közti legkisebb távolság 25 méteres, de előfordul 70 méter is. Az engedélyeztetések után októberben kezdenek építkezni. A tervek szerint 2019 decemberére elkészülnek mindennel, beleértve parkokat, növényzettel beültetett homlokzatot és biológiailag beállított tavakat. Rövid és intenzív építkezés lesz. A tulajdonok még egyetlen építkezésükkel sem csúsztak pár hétnél többet. Az első tíz évben a cég üzemelteti a lakóparkot az ötéves garancia miatt is.A Cédrus Liget nevet a területen látható örökzöldről kapta a komplexum, amilyet terveznek is még ültetni. A hét épületben 590 lakás található, átlagosan 47–90 négyzetméteresek de vannak 400 négyzetméteres penthouse lakások is. A teraszok 9–60 négyzetméter közöttiek. A Bakay Nándor utca felől 2500 négyzetméteren lesznek a környezethez illő üzletek, irodák. Az ügyvezető megjegyezte, mivel nagyon versenyképes áron kezdték értékesíteni a lakásokat, ahhoz szinte mindet el kell adniuk, hogy megtérüljön az ára. Nem is az a tervük, hogy végig ennyibe kerülnek az ingatlanok. Úgy látják, van Szegeden ekkora fizetőképes kereslet a lakások iránt. A lakásvásárlók alszámlára fizetik be az előleget. A pénzt csak és kizárólag építkezésre fordítja a beruházó.