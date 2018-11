Újabb 15 saját zsebre dolgozó pénzügyőrt fogtak el Röszkén

Idén májusban már 33 pénzügyőrt hallgatottak ki gyanúsítottként , hasonló ügyekért.November 20-án tartottak újabb házkutatásokat. Ennek eredményeként további 15 pénzügyőrt állítottak elő, és ellenük is eljárás indult. Az ügyészség 6 őrizetben lévő pénzügyőr esetében ma dönt arról, hogy indítványozza-e letartóztatásuk elrendelését a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírájánál.A nyomozás eddigi adatai szerint a NAV Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság állományába tartozó pénzügyőrök 2017 októbere és 2018 májusa között rendszeresen fogadtak el pénzt a határon átlépő külföldi állampolgároktól. Tevékenységüket összehangolva 4350 esetben követtek el korrupciós bűncselekményt, olvasható a Főügyészség közleményében.Az ügyben ezidáig 48 gyanúsítottat hallgattak ki. A korábban meggyanúsított és letartóztatott pénzügyőrök közül 11-en most is előzetes letartóztatásban vannak.