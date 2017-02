Baj lett az IKV segítségéből is, egyik csapás a másik után: újabb belvárosi épületben zárták el a gázt

Kikapcsolták a gázt és egy ideig áram sem volt a Dugonics tér 11. számú házban. Fotó: Frank Yvette

– Hétfőn kihívtuk a szerelőket, mert a pincében állt a víz – mesélte a Dugonics tér 11. alatti tömb zilált történetét Jakobely Zsuzsa, az egyik lakó.– A szerelők gázszagot éreztek, ezért értesítették a gázszolgáltatót, akik azonnal elzárták az egész épületben a gázt, még a fővezetéket is elvágták a kapu mellett – meséli feldúltan egy 38 éve itt élő asszony. Végül villany sem volt egy ideig, mivel az IKV Zrt. munkatársai elektromos hősugárzókat osztottak a lakóknak, hogy segítsenek a bajbajutottakon – viszont a hálózat nem bírta a túlterhelést, ezért azt is le kellett zárni.Ősz óta ez a harmadik önkormányzati épület Szegeden, ahol az elöregedett gázvezetékek felmondták a szolgálatot.

– Én nem tudok költözni, mert a rokonaim vidéken élnek – kesereg Jakobely Zsuzsa. – Főzni sem tudok, bár beszereztem egy kis rezsót – mutatja a gáztűzhelyen a főzőalkalmatosságot. – Most a nagyáruházból hoztam ebédet, de nincs meleg víz sem – teszi hozzá a nő, miközben megyünk a szobába, ahol egy olajradiátor áll. – Ezzel sem lehet túl meleget csinálni – vélekedik Jakobely Zsuzsa. – A konyhában tíz fok van, itt a szobában van tizenkettő is – ül le kabátban a kanapéra.A lépcsőházban néhány fiatalemberrel futunk össze, ők már hurcolkodnak. Mint kiderült, egy irodájuk van az épületben, arra a pár hétre, amíg a javítások tartanak, másutt folytatják a munkát.– A villanyt biztos gyorsan rendbe hozzák – bizakodik az épületben szombaton induló magániskola vezetője. Vlaovic Igor az utolsó simításokat végzi a kis tantermekké alakított helyiségeken. Mindenütt van olajkályha, hősugárzó. – Hatvan gyerekkel kezdünk szombaton, addigra felfűtjük a lakást – mosolyog Igor. Itt egyébként melegebb van, mint a lakásokban, amelyekben korábban jártunk.– Azt el kell ismerni, hogy gyorsan reagált az IKV – mondta egy régi lakó. – Amióta itt élek, azóta nem tapasztaltam ilyet – fűzi hozzá a nő. – Hétfőn bejelentettük a víz megjelenését, kedden elzárták a gázt, szerdán már lakógyűlést hívott össze az IKV. Tájékoztattak bennünket arról, hogy minimum három hétig nem lesz gázunk, de az is lehet, hogy másfél hónapig tart a procedúra.A lakók azt is elmondták, hogy rövid időn belül mind a huszonhét lakásba egy kis hősugárzót vagy olajradiátort vittek ki számukra az IKV munkatársai.– Nem volt külső, fizikai behatás, általános korrodálódás történt – kaptunk választ az IKV Zrt. vezérigazgatójától a Dugonics tér 11. alatti lakótömb gázvezetékével kapcsolatban.Azt is megtudtuk, hogy azonnal 19 olajradiátort, kerámia és ventilátoros hősugárzót adtak használatba a lakóknak. Mivel sorozatosan fordulnak elő hasonló esetek, azt is megkérdeztük az önkormányzati bérlakásokat kezelő cégtől, hogy tervezik-e az épületek ellenőrzését, korszerűsítését. Kardos Kálmán vezérigazgató szerint a felülvizsgálatok folyamatosak, ám a gázvezetékek esetében a társasházak közgyűlésein kell arról döntést hozni.A szóban forgó esetben a hétvégéig megtörténik a gázvezeték műszaki biztonsági vizsgálata, amennyiben minden lakásba be tudnak jutni a munkatársak. Ezt követően derül ki, hogy mikor köthetik vissza a gázt az épületbe.