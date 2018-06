Újabb cukrászda nyílik Szegeden - A Trója és a Piano után további kihívásokat keresett a tulajdonos, Mannah Reda

– Számomra ez volt a legnagyobb kihívás, én pedig szeretem a kihívásokat. Az a fajta klasszikus, francia cukrászat, amit én most csinálni szeretnék, Szegeden még nem létezik – mondta a jövő hét pénteken nyíló REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház tulajdonosa, Mannah Reda, aki a Kölcsey utca másik végén már két helyet – a Trója Ételbárt és a Piano Clubot – üzemeltet.Szeged legújabb cukrászdája a Reök-palota aljában várja majd a vendégeket. Az üzlethelyiség belterét a nemzetközileg is elismert dizájner, Varró Zoltán tervezte, a szakmai munka a 2015-ös és 2016-os Év Tortája győztes, Szó Gellért felügyelete alatt zajlik.Nemcsak a berendezés egyedi, hanem a sütemények is. Mint a tulajdonos elmondta, minden frissen, helyben készül, mesterséges adalékanyagok felhasználása nélkül. A croissant-t például eredeti francia recept szerint, francia vaj felhasználásával sütik, fagylaltból 32 különböző íz közül választhatnak majd a vendégek.A 200 négyzetméteres belső teret közel 150 négyzetméteres terasz egészíti ki, így a cukrászdában egyszerre 200 vendéget tudnak leültetni. – Egy igazi minőségi, kézműves design-cukrászdát álmodtunk, amelynek hangulata és enteriőrje bármelyik világvárosban megállná a helyét – mutatott körbe a tulajdonos, aki hozzátette, hosszú távon tervez, hiszen csak a gépparkba közel 120 milliót fektetett, a belső tér kialakítása pedig 80 millió forintba került. A vállalkozás 30–35 embernek ad majd munkát.Mannah Reda hangsúlyozta, a kiváló minőség nem jelent megfizethetetlen süteményeket. – Nem luxusáron dolgozunk, egy a nagyközönség számára is megfizethető, szerethető cukrászda megnyitása a cél – tette hozzá.A REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház tulajdonosa, Mannah Reda vezetett minket körbe a jövő pénteken nyíló klasszikus francia cukrászdában. Fotó: Frank Yvette