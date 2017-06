Újabb díjat nyert az orrával festő Szabolcs

Sárközi Szabolccsal találkozva nem nehéz megállapítani, hogy mivel fest. Fotó: Török János

– Szabolcs az okleveleknek örül legjobban – magyarázta Erika, a halmozottan, súlyosan sérült üllési fiú édesanyja. Sárközi Szabolcs Fák a völgyben című festményét díjazta most a zsűri a IX. Ki mit tud?-on, amelyet a Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete szervez meg minden évben. Most Forráskúton tartották a kulturális vetélkedőt, amire közel százötvenen jelentkeztek. Nemcsak kézműves munkákat lehetett kiállítani, hanem verseket, színdarabokat is elő lehetett adni. Minden kategóriában hirdettek felnőtt és ifjúsági nyertest is, de a zsűri és a közönség is szavazhatott különdíjasra is.

Sárközi Szabolcs a kiállítások ifjúsági kategóriájában kapott első díjat, amellyel egy oklevél és egy tábla csokoládé, valamint egy könyv is járt.– Sűrű lesz a nyári programunk – tette hozzá a fiú édesanyja. – Hamarosan lesznek az üllési falunapok, majd elutazunk a palicsi állatkertbe – osztotta meg velünk Erika, aki, ha Szabolcs nővére tud szabadságot kivenni, elviszi Szabolcsot családi nyaralásra a Balatonra, ahol egy támogatójuk fogadja őket fonyódi házában.