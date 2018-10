Újabb embert vettek őrizetbe a mórahalmi Mini Hungary Park ügyében

A megalapozott gyanú szerint a Mórahalom külterületén létesítendő és az 1910-es állapotokat tükröző emlékpark megvalósítással összefüggésben a beruházó cég ügyvezetője és a vele vállalkozási szerződésben álló gazdasági társaság vezetője, illetőleg az állami támogatott projekt műszaki ellenőri feladatait ellátó személy egymással összejátszva mintegy 550 millió forint nagyságú vagyoni hátrányt kísérelt meg okozni az Európai Unió, illetőleg a magyar állam költségvetésének. A gyanú szerint a 2013 májusa és 2014 júniusa között benyújtott kifizetési kérelmek során az elkészült makettek darabszámára , illetőleg a projekt készültségi fokára vonatkozóan valótlan tartalmú dokumentumokat nyújtottak be és valótlan nyilatkozatokat tettek, mellyel a DARFÜ-t folyamatosan megtévesztették a projekt készültségi foka, illetőleg a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatban. A projekt kivitelezése során ezen valótlan okiratokra hivatkozva el nem végzett munkákra és be nem szerzett dolgokra is kérték a támogatások kifizetését, illetőleg a már kifizetett támogatások elszámolását.Az őrizetbe vett újabb gyanúsított mind a beruházó, mind a kivitelező cégben tulajdonosi érintettséggel bírt, valamint ténylegesen ő irányította az ügyben érintett többi gyanúsítottat , illetőleg adott utasításokat valótlan tartalmú teljesítési igazolások kiállítására, valamint a projekt készre jelentésére. Mindezeken túlmenően a gyanú szerint a tegnapi napon őrizetbe vett férfi utasítására valótlan okiratokkal lefedve a projekttől eltérő célra is használták fel az állami támogatás összegét.A gyanúsítottak cselekményével összefüggésben az állami költségvetést, illetőleg az uniós költségvetést ténylegesen 436 millió forint vagyoni hátrány érte, amelyből a végrehajtási eljárás során mintegy 50 millió forint térült meg, figyelemmel arra is, hogy az utolsó un. zárókifizetési csomagot a támogató nem fogadta el és az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok miatt 2015. február 2. napján elállt a szerződéstől és az addig kifizetett összeg visszafizetésére kötelezte a beruházót.A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének kísérlete miatt indult nyomozást a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád Megyei Vizsgálati Osztálya folytatja a Csongrád Megyei Főügyészség irányítása mellett.A főügyészség a mai napon indítványt tett az őrizetbe vett férfi letartóztatásának egy hónapra történő elrendelésére az eljárás meghiúsításának veszélye, valamint a bűnismétlés veszélye okán. Az ügyészi indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója a holnapi napon fog dönteni.