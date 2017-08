Újabb értelmetlen népszavazást tarthatnak Algyőn: migránsokról és CT-ről is szólnak a zöld kérdések

– Több mint egy éve nem láttunk migránst Algyőn – mondja Molnár Áron. A település polgármestere ezért is tartja kicsit érthetetlennek, hogy a Nemzeti Zöld Koalíció népszavazási kezdeményezést nyújtott be pár napja a helyi választási irodához.



A zöldek három kérdésben kérnék ki a helyiek véleményét: akarják-e, hogy az MRI, a CT, az EKG és a szívultrahang térítésmentesen egy héten belül helyben álljon minden algyői állandó vagy ideiglenes lakással bejelentett állampolgár rendelkezésére, legyen-e minden algyői óvodának és iskolának félhektáros biokertje, és a terrorveszély kiküszöbölése érdekében helyi rendelet tiltsa meg a migránsok tartózkodását és letelepedését Algyőn.



Korábban megírtuk, hogy az Alkotmánybíróság Alaptörvény-ellenesnek találta és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette idén tavasszal Ásotthalom a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletének azon paragrafusát, amely szerint tilos közterületen – többek között – a müezzin tevékenysége, a burka és a csador viselése. A migránsletelepedésről szóló kérdés Molnár Áron véleménye szerint ennek szellemében aggályos.



– Óvodából és iskolából pedig csak egy-egy darab van Algyőn, amelyek ráadásul rendelkeznek saját kerttel, de a gyerekek rendelkezésére áll a tájház melletti Ezerjó gyógynövénykert látogatása is – tette hozzá a polgármester. Azt is elmondta, hogy egy helyi népszavazás legalább 2,5 millió forintjába kerülne a nagyközségnek – ennyibe fájt a görög vegyi üzem beruházásáról szóló is, amelyet annak ellenére meg kellett tartani, hogy a népszavazás kiírása miatt a vállalat már korábban elállt a beruházástól.



Angyal Zsolt aljegyző, a helyi választási iroda vezetője azt mondta, hogy a kérdéseket jövő hét elején terjeszti a választási bizottság elé. Ha a szervezet semmilyen aggályt nem fogalmaz meg a kérésekkel kapcsolatban, úgy a zöldeknek 880 aláírást kell összegyűjteni a nagyközségben, ami után nagyjából fél év múlva lehetne megtartani a népszavazást.



Algyőn – ahogy szintén megírtuk – szeptember 10-én időközi polgármester és képviselő-testületi választást tartanak, amelyen a zöldek is indulnak. A népszavazást az aljegyző elmondása szerint addig biztosan nem tudnák megtartani.