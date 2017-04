Újabb jelentés beszél kínzásról a déli határon, terhes nőt is megvertek

Azonnal vizsgálják felül a határaikon alkalmazott eljárásrendet, hogy az megfeleljen az Emberi Jogok Európai Nyilatkozatában voglaltaknak.

Biztosítsanak egyéni és alapos elbírálást minden kérelmezőnek szabályos eljárásban, ügyvédi képviseletet és tolmácsot is biztosítva.

Sürgősen indítsanak vizsgálatot és lépjenek fel a migránsok, menedékkérők ellen bűncselekményt elkövetők ellen.

Hozzanak intézkedéseket, amelyekkel megakadályozhatják a jövőbeni jogsértéseket.

Ennek részeként szigorítsák a rendőrségre jelentkezők felvételi eljárását, a magyar hatóságok pedig a pszichiátriai vizsgálatot terjesszék ki a menekülthullám csúcsán, 2015-ben állásba vett rendőrökre is, mert esetükben ez elmaradt.

Biztosítsanak a rendőröknek képzést az emberi jogokról, és technikai felszerelést, például testkamerákat, amelyek segíthetnek a jogsértések megakadályozásában.

Biztosítsanak korlátlan hozzáférést a határzónához a visszaélések kivizsgálására hivatott emberi jogi biztosoknak és az ez ügyben aktív civil szervezeteknek.

“Minden egyes panaszt a rendőrségtől független ügyészség vizsgál ki . Egyetlen esetben bizonyosodott be, hogy valódi volt a bejelentés, az érintett rendőrt azonnali hatállyal elbocsátották." - mondta Pintér Sándor belügyminiszter a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón, amikor a frissen kibővített tompai tranzitzónát mutatta be a nyilvánosságnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetőivel és az országos rendőrfőkapitánnyal. Korábban a Belügyminisztérium minden bántalmazással kapcsolatos vádat visszautasított Mindeközben az Oxfam, a a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezete Veszélyes játszma címmel tette közzé új tanulmányát, amely a menekültek bolgár, macedón, szerb, magyar határon szerzett tapasztalataival foglalkozik: még egy segélyszervezet az Orvosok határok nélkül és a Magyar Helsinki Bizottság után, amely arról számol be, hogy bántalmazzák a menekülteket a magyar-szerb határon. 2017. január 30. és február 17-e között 140 menedékkérőt interjúvoltak meg. Közülük 75-öt Magyarországról toloncoltak ki.A tanulmányban, amelyből a 444.hu idéz , brutális történetek elevenednek meg - az Oxfam teljes, angol nyelvű jelentését itt érhetik el (.pdf). A pakisztáni Lahore-ból érkező Farooqra, aki amúgy nyolc hónapon át várta türelemmel a határon, hogy ügyét elbírálják, kutyákat eresztettek, lekönnygázazták és gumibottal ütötték, amikor végül húsz társával átszökött a határon. Beszámolója szerint a csoport egyik tagját annyira megverték, hogy még magyar területen orvost kellett hívni hozzá. Miután az összevarrta a sebeit, a rendőrök az áldozat szájába tömték a látleletet, úgy lökdösték vissza Szerbiába.Ezt a történetet a határon szolgáló szerb rendőrök is megerősítették a jelentéstevőknek. Beszámoltak még más esetekről is, amikor súlyosan sérült menekülteket láttak visszatérni Magyarországról,Amit a menekülteknek át kellett élniük, a nemzetközi egyezmények alapján már kínzásnak minősül, írja a 444.hu, mert az ENSZ Kínzás elleni egyezménye azt is kínzásként határozza meg, ha a közhatalom képviselője a büntetés vagy megfélemlítés szándékával okoz testi-lelki szenvedést áldozatának. Az Oxfam az érintett államok kormányainak a tapasztaltak alapján ajánlást fogalmazott meg.