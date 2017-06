Újabb két hónapos csúszás a zsinagógánál, még 1,2 milliárd forint kellene a belső felújításra

Kimaradt az ígéretcsomagból



1,2 milliárd forintba kerülne az ország második, Európa negyedik zsinagógájának belső felújítása az előzetes tervek alapján. A hitközség kért pénzt rá a Miniszterelnökségtől, az emberi erőforrások minisztériumától, az UNESCO-tól és más szervezetektől, de eddig eredménytelenül. Szóba került, hogy a kormányfő szegedi látogatásakor hozott Modern Város Program ígéretcsomagjába lobbizzák be. Megírtuk, hogy be is került (2017. február 1.: Orbán szerint Szeged szép és okos még lehet). A kormányhatározatból mégis kimaradt amiatt, hogy más keretből valósul meg. Hogy honnan és mikor várható a pénz, arra a hitközség nem kapott még választ.

Hétvégére kibújik a zsinagóga az állványerdőből. Fotó: Karnok Csaba

– Kértük, hogy meghosszabbíthassuk a június végi határidőt – tájékoztatott érdeklődésünkre Lednitzky András a zsinagóga felújításáról. A Szegedi Zsidó Hitközség elnöke hozzátette, hogy a munkálatok augusztus végére készülnek el. Szeptember 3-án, vasárnap a Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál megnyitójával együtt tartják meg a hivatalos átadóünnepséget. Az épület belsejében kialakítják még a szociális helyiségeket, amelyeket eredetileg kívül építettek volna meg. Az ehhez szükséges engedélyt még várják.Kint parkot építenek hat paddal és szemétgyűjtőkkel, ivókúttal. Az elnök kérdésünkre megerősítette: nyáron telepítik a biblikus kert növényeit. Zömük ugyanis megengedi, hogy ebben a meleg évszakban ültessék. Előbb viszont le kell bontani a teljes állványzatot, hogy a területhez hozzáférjenek. A vasszerkezetet a tervek szerint hét végéig szedik szét és szállítják el. Ugyancsak a kertben építenek egy szilárdabb burkolatú utat a hátsó kaputól, hogy a rendezvényekhez szükséges kellékeket, berendezéseket be tudják vinni. Hátravan még annak a 4 toronynak a rekonstrukciója is, amit eredetileg nem újíttattak vagy javíttattak a 24 közül, felülvizsgálatkor azonban mégis hozzájuk kellett nyúlni. Ezeknek az elemeit daruval leemelték, és augusztus végén teszik vissza.A projekt adminisztratív zárása utána is folytatódik. A kormányhatározattal kapott 950 millió forintos támogatásról a Miniszterelnöki Hivatallal októberig kell elszámolni. Ebbe a keretbe belefér a rekonstrukció. A kivitelező és alvállalkozói időre és korrekten dolgoznak az elnök szerint, a kifizetések is időben érkeztek.

Nem először csúszik a felújítás. Megírtuk, januárban három hónappal módosították a határidőt . Akkor lett június vége. Erre azért volt szükség, mert áttervezték a mosdókat, hogy ne különálló épületben, hanem a torony alatt legyenek. Emellett a januári kemény tél is hátráltatta a munkákat. Az eredeti tervekben szerepelt a tető, a tornyok nagy része, a külső díszkőfalak és -tornyok tisztítása, javítása, pótlása, a bádogosmunkák, a csapadékvíz-elvezetés, a park, a kerítés és a vasmunkák. Ezután bővült a rekonstrukció – a pénzkeret változtatása nélkül – a szociális blokk bevitelével, az ólomüveg ablakok tisztításával, a kupola cserepezésével, illetve azzal, hogy a kupola üvegablakainak rozsdás tartóvázait helyreállítsák.