Újabb neonszobrok a REÖK-ben

Idáig is nagy volt az érdeklődés a Reök-palota neonszobor-kiállítására, a közel 250 alkotást számláló tárlatot nyolc új alkotással bővítette ki Hérics Nándor és Nátyi Róbert kurátor. Az eddig lezárt kiállítótermet „A hetedik szobának" nevezte el a művész, utalva ezzel a Kékszakáll-történetre.A fúvós hangszereket ábrázoló neonobjektek mellett más témában is állítottak ki műveket. A zenei plakátgrafika utáni szobában humorral fűszerezett alkotásokat láthatnak az érdeklődők. Lekerült a műteremből Szegedre egy kép, amely Honecker és Brezsnyev ikonikus szájcsókját ábrázolja, rajta a Revolution neonfeliratba pedig egy szóviccet is csempészett az alkotó. Egy másik képen egy neonkutya ugatja a festett holdat. Március 6-án, kedden 17 órakor maga Hérics Nándor vezeti körbe a teljes kiállításon az érdeklődőket, a tárlat március 18-áig látható a REÖK-ben.