Újabb nyertest választottunk: őt visszük el egy tiszai hajókázásra!

Sorra érkeztek a fotók a Délmagyarország és a Frappé "Felhőgyárába" Most is nehéz helyzetbe került a zsűrink, ugyanis 300 fotó érkezett a játékunk 4. hetében. Végülfotósorozatát találtuk a hét legjobbjának. Fotóit és az összes beérkezett képet is megnézheti galériánkban:De senki ne csüggedjen, ugyanis a játék folytatódik, még hét nyeremény vár kiosztásra: a fotókatvárjuk acímre. A tárgyba írják bele, hogy. Fontos: nevezéseket csak névvel, e-mail címmel és telefonszámmal fogadjuk el.A részleteket és a szabályokat itt, a nyeremények teljes listáját itt találja

Az első héten Széll Szabolcs képét találtuk a kedvencünknek. Őnyerte. Zsűrink inkább az érzelmekre és a benyomásokra hagyatkozott. ( Az első héten beérkezett fotókat itt találja>> A múlt heti fotók közül Németh Tamásvolt a legjobb, így ő birkózhat meg a. Viszont egy játékosunk a "Gyíkemberek" égi üzenetét hozta el nekünk, amely osztatlan sikert aratott szerkesztőségünkben, így Nagyné Ková Tündét akülöndíjban részesítettük. A 3. héten Szabó Gábor fotósorozatát találtuk a legjobbnak: azaz zsűrinkre ezek a képek tették a legnagyobb benyomást. Nyertesünk összes fotóját ebben a galériában megnézheti, ahogy az összes játékosunk fényképét is.