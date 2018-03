Újabb nyilatkozat a kenőpénzről

Ő az, aki néhány héttel ezelőtt tanúvallomásban állította, hogy a két szocialista politikus összesen 250 millió forint kenőpénzt fogadott el egy pécsi ingatlanértékesítés kapcsán egy német befektetőcégtől.



Az egyébként egy áfacsalási ügyben elsőrendű vádlott férfi a portálnak adott interjúban most lényegében megismételte a korábban elmondottakat, azaz azt, hogy egy pécsi telek eladásának felgyorsításáért cserébe a két politikus 250 millió forint kenőpénzt kért. Ezt F. Attila tanúvallomása szerint több részletben meg is kapták. 50 millió forintot F. Attila adott át nekik nejlonszatyorban egy Parlamenthez közeli étteremben. Az interjúban a férfi most azt is elmondta, egy ismert áruházlánc emblémájával ellátott szatyorról van szó. F. Attila azt is állítja, a kenőpénzről tudott a befektetők ügyvédje és képviselője, a befektető cégek ügyvezetői, illetve az ügyintézők.



Az ügy kipattanásakor Botka László szemenszedett hazugságnak nevezte a vádakat, és azt is közölte, büntetőfeljelentést tesz.