Újabb öt utcát aszfaltoznak még idén - minden eddiginél többet költenek a városi utakra

80-nál is több aknafedelet emeltek szintbe, 206 köbméter aszfaltot törtek fel, amiből nem szemét, hanem útalap lesz.

Zebrát és más útburkolati jeleket festettek fel kedden a Hont Ferenc utcán, azaz az utolsó simításokat végezték a felújítás után. Szabó Sándor szocialista országgyűlési képviselő a helyszínen tartott sajtótájékoztatón összegezte, az önkormányzat minden eddiginél többet, egymilliárd forintot költ idén a városi utakra. Az első ütemben tették rendbe a Hont Ferenc utcát, illetve dolgoznak még a Kígyó és a Feketesas utcában. Kozma József, a körzet MSZP-s önkormányzati képviselője hozzátette,A második csomagról megírtuk, már pályáztatják a kivitelezőket (2017. július 24.: Újabb 14 utcát aszfaltoznak ). Egy harmadik közbeszerzést is előkészít a város. Ebben a Pázsit, a Gyümölcs és az Osztróvszky utca szerepel; a három munka időjárástól függően akár még idén befejeződhet. Összetett feladatot kap a kivitelező a Vedres utca 5–7. előtt és a Fűrész utcában: ott a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani és helyreállítani a burkolatot. Az útfelújítások mellett járdákat is javíttat az önkormányzat összesen 70 millió forintból.