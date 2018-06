Újabb szegedi vendéglátóhely húzta le a rolót - Végleg bezártak az Anyám Tyúkjai

– Akármilyen munkaerőt találtunk volna, de ez a hely nem azért jött létre, hogy bármilyen minőségű ételt tegyünk a vendégek elé – kezdte Veres Orsolya, a múlt vasárnap végleg bezárt Széchenyi téri Anyám Tyúkjai étterem egyik tulajdonosa. Orsolyával és testvérével, Ildikóval a már zárva lévő étteremben beszélgettünk felpakolt székek és üres pultok között. A vendéglős dinasztiából származó testvérek régi álma vált valóra két évvel ezelőtt az étterem megnyitásával. (2016. június 30.: Anyám tyúkjai költöztek a műemlék házba Az étterem a munkaerőhiány miatt most végleg lehúzta a rolót. A vendéglátásban tapasztalható munkaerőhiánnyal már korábban is foglalkoztunk lapunkban: korábban a Gödör étterem és a Fa-Villa vendéglő után a Szent István téri lángosos is lehúzta a rolót. (2018.05.29. Már lángossütőt sem találni Szegeden – A csirke háztól jött egészben, a majonéz is házilag készült, ami iszonyat munkaigényes. Átállhattunk volna a mirelit krumplira, a bolti majonézre és az előre elkészített fagyasztott húsokra, de a minőségből nem akartunk engedni – magyarázta Orsolya.– Az a baj, hogy a fiatalok azt látják a médiából, hogy milyen a sztárséfek élete. Volt egy szakácsunk, aki csak tálalni akart, nagyon szépen tudta a tányért pöttyözni, de nem erről szól a szakma, mert egy hollandi mártást pedig nem tudott megcsinálni. Az is előfordult, hogy a pincér jött be a konyhába balhézni, hogy a petrezselymes krumpli főtlen. Pedig ahhoz igazán nem kell profi séfnek lenni. Ha pedig felelősségre vonod, akkor fogja a kötényt, leveszi és elmegy. Nem látom, hogy javulás lenne a most végzett gyerekek közt sem. Ott tartunk, hogy nincs a munkának becsülete és nincs az emberekben tisztesség – magyarázta Ildikó.Veresék szerint a folyamat végén a vendég issza meg majd ennek a levét, mert alig lesz hely, ahová jó szívvel be lehet majd ülni. A testvérek úgy vélik, nincs jövőképük a fiataloknak, csak a legújabb telefon érdekli őket és az, hogy hol szórakozzanak a hétvégén.– Az egyik szakácsunk telt háznál hagyott itt bennünket. Bejövök vasárnap és azt mondta a mosogatólány, hogy adjam oda a pénzét, mert másnap már nem jön dolgozni. Majd sorban érkezetek a negatív értékelések a Google-on és a Facebookon, ezért vasárnap azt mondtam, akkor ennyi, nem csinálom meg a beosztást a következő hétre. Piszkosul sajnáljuk a dolgot, de hatalmas megkönnyebbülés is. Az egész életünk benne van. Amit el akartam érni ilyen idős koromra, az most elveszett – mondta a könnyeivel küszködve Ildikó.Információink szerint Szeged belvárosában nem az Anyám Tyúkjai az első és utolsó étterem, amely a munkaerőhiány miatt kénytelen bezárni. Úgy tudjuk, a közeljövőben két, jól ismert és népszerű étterem is lehúzhatja a rolót a környéken.