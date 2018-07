Újabb szolgáltatásokért fizethetünk bankkártyával: hamarosan a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-nél is bevezetik a rendszert

Egyre többen fizetnek érintéses bankkártyával a tömegközlekedési járműveken is. Fotó: Frank Yvette

A statisztikai adatokból kiderül, hogy az érintésmentes, azaz paypassos bankkártyák aránya negyedévente nagyjából 5 százalékkal növekszik, s a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint egy-két éven belül minden bankkártya érintős lesz.– Szeged akkor döntött úgy, hogy a városi közszolgáltatások területén lehetővé teszi ezt a fizetési módot, amikor a forgalomban lévő bankkártyák fele már ilyen volt. Az érintőkártyás fizetés arra ad lehetőséget, hogy kényelmes szolgáltatást nyújtsunk, méghozzá úgy, hogy ez relatíve kevés beruházást igényel a város részéről. Ezért indult el ez a folyamat – magyarázta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester.Első lépésként a közétkeztetésnél vezették be az újítást, s idén májusban már 60 százalék fölött volt az online fizetés aránya. A parkolóautomaták telepítése volt a következő nagyobb lépés, itt az is indokolta a paypassos kártyás fizetés preferálását, hogy egy papírpénzt elfogadó berendezésnek a visszajárót is ki kell tudni adnia, s az ilyen automaták beszerzése rendkívül drága.– A statisztikákból kiderült, hogy éves szinten 15-20 százalékkal növekedett a tömegközlekedési járműveken eladott menetjegyek száma – tért rá az alpolgármester arra, miért is vezették be a fedélzeti jegyautomatás rendszert. Használatára egyébként azzal is ösztönzik az utasokat, hogy 400 helyett immár 450 forintért válthatunk jegyet a sofőröktől, míg a kék berendezésekből 370 forintért.Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy júliusban átlagosan naponta 350 darab jegyet értékesítettek érintéses bankkártyával, de már volt olyan nap, amikor 600-at váltottak az utasok. – A 24 órás jegyek is közkedveltek, bankkártyával átlagosan 20 ilyen terméket értékesítünk naponta. A jegykiadó automaták ma már tartósan napi 200 ezer forint körüli bevételt termelnek, a bevezetés óta közel 30 ezer jegyet adtunk el így az utazóközönségnek – tette hozzá.A város tervezi, hogy tovább bővíti az érintésmentes fizetési lehetőségek körét, Nagy Sándortól megtudtuk, több önkormányzati cég is jelezte, hogy bekapcsolódnának ebbe a rendszerbe, például a Sport és Fürdők Kft. létesítményei.