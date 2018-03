Újabb tanúvallomás a kenőpénz ügyében

Fonyódon vásárolt volna villát Botka László polgármester, ugyanattól a cégcsoporttól, amelynek egy bíróságon tett tanúvallomás szerint kenőpénzért cserébe segített felgyorsítani egy pécsi ingatlanügyletet., aki azt állítja: a szegedi polgármester végül azért nem lett tulajdonosa a 100 milliós balatoni villának, mert a műemlé épület felújítása túl sokáig tartott volna. A villa tulajdonjogának átadása a polgármester számára leegyszerűsítette volna a politikus által ért kenőpénz sorsát is: észpénzmozgás nélkül is elintézhetté volna az ügyet. A portál beszámol egy újabb tanúvallomásról is, ebben egy férfi azt állítja, neki kellett elhoznia a bankból azt az 50 millió forintot, amely végül egy nejlonszatyorban érkezett meg a Parlament melletti étterembe.