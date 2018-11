Újabb tizenöt röszkei pénzügyőrt állítottak elő

A Központi Nyomozó Főügyészség a Készenléti Rendőrség és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai tartottak több helyszínen is házkutatást kedden a röszkei pénzügyőr-korrupcióval kapcsolatban. A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán közölte, hogy tizenöt pénzügyőrt állítottak elő, és hallgattak ki. Közülük hatan jelenleg is őrizetben vannak, de azt egyelőre nem tudni, hogy letartóztatják-e őket.A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoz az ügyben, már nyár óta. Május végén a Délmagyarország írta meg először, hogy egyenruhások jelentek meg több Csongrád megyei határátkelőhelynél is. Akkor harminchárom pénzügyőrt vittek el, és hallgattak ki.Egyelőre annyit tudni, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság állományába tartozó pénzügyőrök 2017 októbere és 2018 májusa között rendszeresen fogadtak el kenőpénzt külföldiektől, összesen 4350-szer. Eddig összesen negyvennyolc embert hallgattak ki, tizenegyen jelenleg is letartóztatásban vannak