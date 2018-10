Újabb út újul meg Mórahalomnál: egy hónapig teljes útzár az István király út külső szakaszán!

Az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-as telefonszámon, illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban országosan több mint 526 kilométernyi utat újít fel. Ennek része Csongrád megyében az 5514-es jelű út, amelynek közel 1,5 kilométeres szakasza újult meg. Az áprilisi munkálatokra 951 millió forint európai uniós támogatást költöttek . Az István király út lakói már akkor örültek a felújításnak, ami most a második ütemmel folytatódik: megújul ugyanis az 5514-es jelű összekötő út Szeged felőli körforgalmú csomópontja és a Széksóstói főcsatorna között több mint 600 méteren. A munkálatok során nemcsak a burkolatot újítják fel, hanem a szakaszon található hidat is, ennek kapcsánAz 5514-es jelű mellékút érintett szakaszán található csatorna hídfelújítása miatt október 3-tól, szerdától várhatóan egy hónapra lezárják a Szeged város felőli körforgalom és a Mórahalom városközpont körforgalma közötti részt. Mórahalom Város Önkormányzatának hozzájárulásával erre az útszakaszra mindkét irányból tilos lesz a behajtás a lakó és áruszállító célforgalom, az építési forgalom és a regionális autóbusz forgalom kivételével. Egyéb járművek terelőútként az 55-ös számú Mórahalom elkerülő és az 5432-es jelű Zákányszék–Mórahalom összekötő utat használhatják majd.A munkálatok idejére a beruházó és kivitelező is a közlekedők türelmét és megértését kéri, a felújítási munkák rövid, közép és hosszú távon is az autósok érdekét szolgálja majd.