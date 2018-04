Újabb villanyautó-töltőket használhatunk Szegeden: villám üzemmódban is tankolhatunk - Renault Zoéval teszteltük

Szép csendben két új elektromosautó-töltőállomás is nyílt Szegeden, egyiket sem könnyű észrevenni. Az Arany János utcai parkolóház tövében működőt, illetve az Ady téren, az SZTE TIK épületének oldalára szereltet már ismerik és napi szinten használják is az érintett autósok. Ezeken a helyeken egyúttal ingyen is várakozhatnak a fizetőparkolási zónában.



Az egyik új lehetőségről a nemrégiben az első szegedi villanyautós találkozón szereztünk tudomást, ott beszélgettek róla a „beavatottak". Szegeden ugyanis január végén üzembe állították a város – és a régió – első elektromosautó-villámtöltőjét a Körtöltés utca végén, a Szegedi Közlekedési Társaság trolibusztelephelyén, használni azonban csak áprilistól lehet. – Mostantól a dél-alföldi városba érkező villanyautósok egy villámtöltést követően indulhatnak is vissza vagy tovább a következő úti céljuk felé – adta hírül az elektromos autózással foglalkozó szakportál április közepén. Az Evopro gyártmányú oszlop 50 kW DC-, illetve 22 kW AC-töltésre képes, két különböző csatlakozón keresztül. Besoroltunk két trolibusz közé Ahogy a puding próbája az evés, úgy a villámtöltőé az elektromos autó tankolása. Kértük a szegedi Renault-

márkakereskedésből, a Molnár Autóházból egy elektromos autót, és kaptunk is egy Zoét, segítségül pedig a cég munkatársát, Majoros Pétert. Szépen besoroltunk két trolibusz közé a Körtöltés utca végén, a telephely sorompója előtt, majd szóltunk a portásnak érkezésünk céljáról. Nagyon nem kellett neki magyarázni, látta az autón, hogy miért jöttünk.



Készségesen segítettek bent, a Szegeden tilosban parkoló autók elszállítását végző részleg irodájában, az autó töltőkábele és csatlakozója is rendben volt – néhány percen belül már áramot tankoltunk a Zoéba. Ehhez az kellett, hogy az alkalmazott egy RFID-kártyával életet leheljen a szerkezetbe. Talán ezért van, hogy a töltő hivatalosan csak munkanapokon reggel 8 és délután 6 óra között használható. Ezzel együtt segítség nélkül is bárki megtankolhat egy okostelefon-applikáció használatával. A töltő indításához szükséges alkalmazás Szeged SZKT e-töltő néven érhető el a Google Play áruházban. Ezt a szakportálról tudjuk, de a kútoszlop oldalán is részletes tájékoztató olvasható. Szeged a villanyautósok térképén Az SZKT töltőjével a Magyarországon használt elektromos autók többségébe fél óra alatt bő 100 kilométerre elegendő energia tölthető. Szeged ezzel felkerült a villanyautósok térképére, eddig ugyanis az ország más részeiről csak azok számára volt elérhető, akiknek volt idejük lassú töltőn feltankolni a visszaútra.

Egészen véletlenül és csak a hét elején szereztünk tudomást a Kossuth Lajos sugárúti töltőről, ami a Démász – mára NKM Áramszolgáltó – ügyfélszolgálata előtt található. Mondhatnánk, hogy ez a negyedik bárki által elérhető tankolási lehetőség az elektromos autósoknak Csongrád megye székhelyén, de ezt nem mernénk biztosra venni. Ez is inkább a gyalogosok számára vehető észre, az arra autózók elől jellemzően eltakarja valamelyik parkoló jármű, az a sor szinte mindig tele van gépkocsikkal. Ha pedig a gyógyszertárhoz érkezik egy áruszállító, be is takarja az egészet. A járdán kerültünk mögé Még nincs felfestve a töltő mellett az egyautónyi hely, mi is csak szabálytalanul és lassan a járdán kerültünk mögé. Kicsit ránk csodálkoztak az ügyfélszolgálat biztonsági emberei, de készségesen segítettek, mondták, hogy a másik portán érdeklődjünk. Ott egyszavas igen választ kaptunk a kérdésünkre, és teljesen önállóan rácsatlakoztunk a töltőre, majd tankolni kezdtük a Zoét. Meglehetősen komoly érdeklődést váltva ki ezzel a járókelőkből, egy hölgy meg is kérdezte, hol veheti meg a szemre is tetszetős villanyautót.