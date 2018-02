Ujhelyi István lebontaná a határzárat? - Reagált a képviselő

Fotó: ujhelyi.eu

A fotót most Dömötör Csaba államtitkár posztolta a közösségi oldalán azzal, hogy szerinte az EP-képviselő és pártja is elbontaná a kerítést. A bejegyzéshez hozzászólt Ujhelyi István is, aki kizárólag a fotó és a nyílt levél összemosását kifogásolta, arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy lebontaná-e a határkerítést.

Erre vonatkozó kérdésünket mi is eljuttattuk a politikusnak, aki azt válaszolta: A határzár addig állni fog, amíg a magyar emberek úgy érzik, hogy a biztonságukat szolgálja. Az Orbán-kormány által Magyarország és Európa közé felhúzott - a Fidesz eszement politikájának köszönhetően pedig egyre élesebb szögesdróttal megerősített - ideológiai vasfüggöny lebontása viszont elengedhetetlen