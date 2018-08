Újra használható a Balatoni utcai focipálya, megszűnt a balesetveszély

Olvasóink arra is fölhívták a figyelmet, hogy a pálya körüli csatorna partja is gondozatlan, a magas fű miatt láthatatlan árokba pedig bárki beleléphet. Tegnap ottjártunkkor azt láttuk, hogy minden problémás területen levágták a füvet, elhárult a balesetveszély. Szénási Róbert önkormányzati képviselő közölte, a környezetgazdálkodás az önkormányzati fenntartású területen előre ütemezetten végezte el a fűnyírást. A többi érintett üzemeltető is elvégezte a munkáját: a csatorna környékét a Szegedi Vízmű Zrt., a futballpályát a helyi sportkör feladata karbantartani.