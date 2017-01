Újra lecsapott a szegedi vérholló - videóval!

Olvasónktól, Kiss Jánostól kaptuk a hírt, hogy a vérholló ismét lecsapott a töltésen. "Engem is megtámadott a madár, és addig "zaklatott", amíg oda nem adtam neki a müzliszeletemet" - írta Kiss János, aki videót is készített az agresszív hollóról: Önöknek is megmutatjuk.Másik olvasónk, aki nem kívánt névvel szerepelni a cikkben, szintén áldozatul esett a holló támadásának. "Engem árnap délután támadott meg. Egyedül futottam, telefon nélkül. Hátulról, majd szemből próbálkozott, tényleg nagyon ijesztő volt! Én kaptam segítséget a gátőrházból, ahol elnevezté Matyinak. Akkor azt mondta a hölgy, aki segített, hogy három napja " öltözött" oda. A hölgy érdése volt, hogy megtámadott? Szaloncukrot adott neki, így el tudtam futni."Korábban írtuk:Holló támadott meg három futót szombaton a Maros töltésén, Deszk özelében. A madár hátulról özelített az emberekhez, és röptében többször odakapott hozzájuk. „Először jókat nevettünk, de a nagy ödben egyre félelmetesebb volt. Nem tudtuk elkergetni, és állandóan támadott minket" – írta Facebook-oldalán az egyik ultramaratonista, Demcsá Zoltán. Egyikü keksszel próbálta lekenyerezni a madarat. Ekkor fotót is észítettek róla, telefonnal. Amíg evett, nyertek étszáz méter előnyt, de a madár megint a nyomukba eredt.Azt, hogy a fekete madár nem varjú, hanem holló volt, Demcsá Zoltán utóbb arra járó ismerőseitől hallotta, akik özött volt madarász. Hozzájuk is odarepült, egyiküknek a vállára szállt, de nem bántotta. Igaz, ő is adtak neki enni.

Ez a madár mifelénk nem gyakori, így meglehet, ugyanarról a példányról van szó, amelyről szeptemberben írtunk. ( Holló zaklatja a lakókat Kecskésen 2016. .) Az a madár bántotta a kutyákat, macskákat, szétcsipkedett egy lábtörlőt, és dézsmálta a kert veteményeit, gyümölcseit Klebelsberg-telepen. Molnár Gyula ornitológus akkor lapunknak azt mondta, ez valószínűleg egy régebben fogságban tartott holló, amely megszö ött. Azért nem fél az emberektől, háziállatoktól, mert korábban megszokhatta a özelségüket.A sportoló egyébként szombaton a 64 kilométeres Szeged–Makó–Szeged távot futva találkoztak a madárral. Mintegy másfél kilométeren át hadakozott velü , mire megunta, és elröpült.