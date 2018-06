Újra lesz közterület-felügyelet Algyőn, marad az óvoda vezetője

Több éve nincs már közterület-felügyelet Algyőn. Ezt gondolták most újra, és a tegnapi képviselő testületi ülésen megszavazták a képviselők egy felügyelő felvételét. Molnár Áron polgármester elmondta, parkőrük volt eddig, de kiderült, ennél többre van szükség. Az állásra ketten pályáztak, a döntés a napokban megtörténik, az új közterület-felügyelő július 1-jétől állhat munkába.



Zárt ülésen döntöttek az óvodavezető személyéről. Egyetlen pályázó volt, a jelenlegi vezető Ozsváth László Árpádné. Őt a szakmai szervezetek és a szülői munkaközösség is támogatta. A júniusi testületi ülésen elfogadták azoknak a cégeknek az üzleti terveit és beszámolóját is, amelyekben valamennyi részesedése van az önkormányzatnak.