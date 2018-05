Újra nyitva a Hági

Érdekesség, hogy a nagyterem plafonján az eredeti faburkolatot láthatjuk, illetve minden egyes asztalt elneveztek szegedi, vagy épp a Hágihoz köthető hírességekről. Például az egykor ott rendszeresen fellépő cigányzenekar minden tagja nevét is megörökíti egy-egy asztal.Több tucatnyian várták, hogy 1999 után megnyisson újra a Hági Udvar. Gálosi Gyula, az üzemeltető Best Iroda Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, fokozatosan veszik birtokba az épületet, a kerthelyiség megnyitása után néhány héten belül már a teljes ételkínálatot felvonultató melegkonyha is megnyit. A Kelemen utca felől kávézó és reggelizőhely is lesz, ami kezdetben 8-kor nyit, ám később a vendégek igényeihez igazodva akár hamarabb is fogadják az embereket.A labdarúgó-világbajnokságra két kivetítővel is készülnek, illetve hamarosan nyílik a Hági Lottózó, mert a sportok szerelmeseit is várják.Hétköznap 14 órától éjfélig tartanak nyitva, pénteken és szombaton pedig hajnali kettőig.