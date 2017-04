Újra régi helyén horgonyoz a Horthy - galéria

– Van munka bőven, de nem ijedünk meg. Mindennapos küzdelem, de szeretem a kihívásokat – mondta csütörtök délelőtt Ótott Ferenc , a Horthy Csónakház tulajdonosa. Az úszóművet február 9-én ragadta magával a Tiszán érkező jeges ár. Az úszóház közel 180 fokos fordulatot leírva a szomszédos úszó lakóháznak ütközött, ami szintén Ótott tulajdona (2017. február 10.: Elvitte a jég a Horthy Csónakházat).A Horthyt aznap késő délután már sötétében egy jégtörő hajó segítségével tolták közelebb a parthoz, és rögzítették az ott lévő bakokhoz. – Órabérben dolgozik a hajó, négy óra munka volt, csak ez 180 ezer forintomba került – magyarázta Ótott, miközben a lejáróról nagynyomású vízsugárral a sarat takarította. A kárt és a helyreállítás teljes költségét még nem merte megbecsülni.– Ahogy csökken a Tisza vízszintje, lejjebb teszem a házat. Ez egy ideiglenes híd, a régi elveszett. Valószínűleg itt van a part közelében, a víz alatt. Majd leküldök egy búvárt, és megkeressük – mutatta. Érdekességképpen megjegyezte, a sors különös fintora, hogy a vendéglátóhely névadója, Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója épp február 9-én hunyt el 1957-ben.Amit csak lehet, maga próbál megjavítani. A csörlőt tövestül lecsavarta egy jégtábla. – Szétszedtük, és láng alatt melegítve kiegyenesítettük. A csavarok is újak – magyarázta Ótott.A tulajdonos elismerte, a május elsejei nyitás előtt még rengeteg munka van hátra. A helyreállítás után következik a takarítás és a pakolás. Néhány fém oszlop is elmozdult a helyéről, azokat visszacsavarozzák, ha kell, a fatalpazatot is kicserélik.– Hiába igyekszem önerőből megoldani mindent, lakatos szakemberre biztos szükségem lesz. Ha már így jártam, akkor minden úszóművet külön-külön felújítok és levizsgáztatok. A csónakmóló rendbetétele és a parti szemle van csak hátra – mondta.A csülöksütő is majdnem belecsúszott a jeges Tiszába, de azt megmentették a tűzoltók. A megnyitó után a mentésben segédkező tűzoltókat és vízimentőket bográcsos birkapörköltre látja majd vendégül Ótott Ferenc.