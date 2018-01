Újra startol a vizsgaidőszak: ˝Nincs, amit nem lehet megtanulni egy nap alatt˝, de mindenkinek más a bevált módszer

Otthon nehezebb összpontosítani

Mindenre ki van számolva az ideje Seres Péternek. Fotó: Frank Yvette

– Sokan nem kezdik el a tanulást időben, van, amikor ez rám is igaz – mesélte lapunknak Abazid Attila. A másodéves egyetemista igyekszik időben elkezdeni a felkészülést, úgy gondolja, minden szorgalom kérdése. Hat vizsgája van, ebből négyen túl van.– Még kettő van hátra, azok a legnehezebbek, így alakult. Alapból szeretem fordítva csinálni, előre letudni a megterhelőket. Az a gond, hogy sok vizsga van január elején, azokra nem elég elkezdeni másodikán tanulni. Téli szünet alatt is muszáj időt felszabadítani a memorizálásra, ami azért eléggé nehéz – fogalmazott Attila, aki a felkészülési időszak elején napi pár órát tanul, az utolsó napokon azonban akár reggel tíztől este nyolcig.– Nincs, amit nem lehet megtanulni egy nap alatt – ez a mottója Tóth Olivérnek, az SZTE Gazdaságtudományi Kara zsombói hallgatójának. Általában elmegy a nehéz vizsgákra, sokszor csak „megnézni", van, amikor szerencséje van, máskor újra kell próbálkoznia. – A legnehezebb tárgyamból, amin minden barátom megbukott, átmentem négyessel. Ennek rajtam kívül kevesen örültek, de nem puskáztam, tisztességes munka volt – idézte fel egy emlékezetes sikerét.

A végére hagyni kockázatos

Faragó Manuelának ez az első vizsgaidőszaka. Fotó: Frank Yvette

Most nehezebb megmérettetések várnak rá, de nem keseredik el. Az ünnepek alatt rá tudta venni magát a tanulásra, ami saját bevallása szerint ritka dolog. Olivér, ha teheti, a TIK-ben sajátítja el a tananyagot, motiválja a környezet, otthon nehezebb összpontosítani. – Én mindent ortodox módon végzek. Leülök, megtanulom – ismertette ars poeticáját a GTK másodéves hallgatója, aki a mesterképzést már a fővárosban vagy külföldön tervezi elvégezni.Faragó Manuela első évét tölti a bölcsészkaron. Sok tapasztalata még nincs a vizsgák kapcsán, most próbál egy új tanulási rendszert kialakítani. – A középiskolánál itt jóval nagyobb tananyagot kell elsajátítani. Mindenki próbál ráérezni a leghatékonyabb és legtesthezállóbb tanulási metódusra – mondta a germanisztika szakos hallgató. Úgy véli, az egyetemen sokkal szabadabb az ember, mint a középiskolában, bár Manuela ott is magának tanult, a szülei megengedték, hogy eldöntse, mennyi energiaráfordítás elegendő. A szerbiai születésű lány vizsgái idáig jól sikerültek, noha a szünet kevesebb tanulással telt. – Az ember ilyenkor a családjával van, ünnepel, nem tud annyi időt fordítani a tanulmányaira, viszont a vizsgák várják január elején, mert a végére hagyni kockázatos – tette hozzá.

Ficker Dánielt mindig stresszeli a vizsgaidőszak. Fotó: Frank Yvette

A vizsgákkal járó idegesség a felsőbb éveseket sem kíméli, ahogy Ficker Dánielt sem, aki jelenleg az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán folytatja tanulmányait. Saját bevallása szerint mindig stresszes a vizsgaidőszak alatt, hiába rendelkezik többéves rutinnal. Tapasztalatai szerint sokszor kell átvenni a tanulnivalót, nincs csodaszer. Az utóbbi időben jött rá, hogy nem muszáj mindig nagy blokkokban tanulni. Hasznos, ha éppen csak egy kis ideje van, és azt tanulásra fordítja. Ezzel a technikával is megmarad a tananyag a fejében, vagy legalábbis ismétlésnél jól jön.– Nem bírok egész éjszaka tanulni, úgy nehéz elmenni vizsgára és jól teljesíteni. Mindenkinek más segít, szerintem a sport is hasznos, nem szabad folyton azon idegeskedni, hogy vizsgaidőszak van. Azonban tanuláskor fontos, hogy tudjunk koncentrálni – árulta el az utolsó előtti évét töltő joghallgató.

Sok a sallang az egyetemi tananyagban

– Idén azt a taktikát követtem, hogy minden kurzusból elmentem egyszer vizsgázni, aztán lett, ami lett. Ez egy tárgynál be is jött, ez bőven elég, ennyivel kevesebb van hátra – osztotta meg velünk stratégiáját Seres Péter, a természettudományi kar hallgatója. Mindenre ki van számolva az ideje, reggel a TIK-be indul tanulni, ahol kevésbé terelődik el a figyelme a tananyagról. Január 9-én lesz az első vizsgája ebben az évben, ahol elmondása szerint majd kiderül, hogy „visszatapsolják-e".– Ami a nehézség az egyetemen, hogy elméleti tudást halmozunk, és minimális gyakorlatit. Jelenleg olyan cégnél dolgozom, ami a tanulmányaimhoz kapcsolódik, és látom, mennyire sok a sallang az egyetemi tananyagban – világított rá a problémára a gazdaságinformatikus hallgató. – A kávéfogyasztásom nem nő meg a vizsgák hatására, igyekszem időben lefeküdni és eleget aludni. Az előttem látható energiaitalt csak azért vettem meg, mert akciós volt – tette hozzá nevetve.