Újra támad a szén-monoxid

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) ezért kiadott egy közleményt, amelyben többek között a kéménytüzekre figyelmeztetnek. Azt írták, hogy aki nem akar bajba kerülni, annak évente legalább kétszer ellenőriztetnie kellene fűtőkészülékét. Fontos, hogy a családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, hanem időpontot kell kérni, amit a www.katasztrofavedelem.hu oldalon lehet megtenni, de lehet hívni a 1818-as telefonszámot is.



Az OKF szerint a szén-monoxid-mérgezéseket úgy lehet elkerülni, ha rendszeresen szellőztetnek a lakásban. Ez azóta lett igazán fontos, amióta megjelentek a modern, műanyag nyílászárók, amelyek szinte teljesen leszigetelik az épületet. A szén-monoxid ugyanis akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás. Azt is tanácsolják, hogy mindenki szerezzen be szén-monoxid-érzékelőt, ami megelőzheti a tragédiát.



A kéménytüzeket pedig úgy lehet elkerülni, ha nem fűtenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek mérgező gázokat bocsátanak ki, ráadásul fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását, ami meggyulladhat. Ha valaki csak két hétig fűt háztartási hulladékkal, akkor is annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban – figyelmeztet a katasztrófavédelem.