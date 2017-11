Újra támad a szén-monoxid - az influenza tüneteihez hasonlókat produkál

Rókus Imre közölte: az utóbbi évben nem volt halálos szén-monoxid-mérgezés a megyében, a 2015–16-os fűtési szezonban azonban négyen is meghaltak, az azt megelőző szezonban pedig egy áldozatot követelt a gáz.

Az influenza tüneteihez hasonlókat produkál a szén-monoxid, ha belélegzik, ezért nem könnyű azonosítani a gáz okozta mérgezést – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatvezetője.A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a halálos áldozatokat követelő mérgezéseknél a lakásokban nem volt felszerelve szén-monoxid-érzékelő. Ezért fontos, hogy aki csak teheti, szerelje be az egyébként nem túl drága műszereket. Az érzékelő felszerelésén túl természetesen fontos a fűtőberendezések rendszeres karbantartása is – tette hozzá Rókus Imre.Előadásából az is kiderült, hogy a CO-mérgezés tünetei szinte megegyeznek az influenzáéval, ezért nem könnyű felismerni a mérgezést, ezért is fontos az érzékelő beszerzése. Az ajánlott műszerek listája a katasztrófavédelem internetes oldalán található.