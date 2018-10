Újra támad a szén-monoxid - videóval hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem: ne gyújtsd, gyűjtsd!

Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője mutatja a tűzoltókocsikban rendszeresített szén-dioxid-mérőt. Fotó: Kuklis István

Együttműködési megállapodást kötött egymással a A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az NHKV Nemzeti Hulla-dékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. amellyel közösen próbálnak fellépni a tűzesetek megelőzéséért és a szabálytalan égetési tevékenységek megállításáért. A program mottója: „Ne égesd el, gyűjtsd szelektíven!" Évente átlagosan 1000 kéménytűz keletkezik, melyek kialakulásában és továbbterjedésében a nem megfelelő tüzelés-fűtés, a háztartási hulladék elégetése is közrejátszik. A háztartásban keletkezett hulladék szabálytalan elégetése az égéstermék-elvezetők (kémények) állapotának romlását eredményezi, ami szén-monoxid mérgezéshez, kéménytüzek kialakulásához vezethet. A program tovább célja, hogy ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre.

Az influenza tüneteihez hasonlókat produkál a szén-monoxid, ha belélegzik, ezért nem könnyű azonosítani a mérgezést – mondta az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa a katasztrófavédelem sajtótájékoztatóján pénteken Szegeden. Hangai József a tünetek között többek között a fejfájást, a szédülést, a hányingert és az izomgörcsöt említette. Elmondta, hogy mérgezés, vagy mérgezés gyanújakor ki kell nyitni az ajtókat és az ablakokat, és azonnal ki kell menni az épületből. Azzal párhuzamosan pedig szólni kell a mentőknek és a tűzoltóknak is, akik a helyszínen megmérik, hogy mennyi mérges gáz van a levegőben.A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szolgálatvezetője elmondta: az utóbbi két fűtési szezonban nem volt halálos szén-monoxid-mérgezés a megyében, a 2015–16-osban azonban négyen is meghaltak, az azt megelőző évben pedig egy áldozatot követelt a gáz. Rókus Imre emlékeztetett, hogy a halálos áldozatokat követelő mérgezéseknél a lakásokban nem volt felszerelve szén-monoxid-érzékelő. Ezért fontos, hogy aki csak teheti, szerelje be az egyébként nem túl drága műszert. Az érzékelő felszerelésén túl természetesen fontos a fűtőberendezések és kémények rendszeres karbantartása is – tette hozzá Rókus Imre.A szén-monoxid-mérgezések jelentős része, 45 százaléka a fürdőszobákban történik, utána pedig a konyhák jönnek a sorban – derült ki a sajtótájékoztatón.